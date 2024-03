Shipping møter flere tøffe globale utslippskrav

Gjennom FEUM strammes kravene hvert femte år (1. januar) slik at utslippsintensitetene skal reduseres med henholdsvis seks/ 14,5 / 31 / 62 / 80 (i prosent) fra og med 2030. Av eksisterende drivstoff er det kun LNG som i øyeblikket har en viss horisont og vil tilfredsstille FEUM ut 2034 eller 2039 (avhengig av motorteknologi).

Bøter kan komme

Det sier seg selv at tilgjengeligheten av drivstoff som tilfredsstiller kravene allerede er sterkt begrenset. Det gjelder både biodrivstoff (diesel, metanol, metan) så vel som drivstoff basert på fornybar energi eller CCS (metanol, ammoniakk). Det mest konkrete tiltak vi har sett er at EU har satt som målsetting å produsere 35 BCM biometan i 2030. Med den hastigheten vi har sett på investeringsbeslutninger for grønt hydrogen det siste året, tror jeg neppe vi vil se noe særlig til grønn metanol/ammoniakk før langt ute i 30-årene.

En positiv og praktisk side ved regelverket er at man kan sette to eller flere skip inn i en pool. Så lenge poolen viser positivt samsvar med kravene, vil hvert enkelt skip i poolen være i samsvar. Med andre ord holder det med å drive ett skip i stor grad på for eksempel biodiesel så lenge GHG-intensiteten på dette skipet kan veie opp for de øvrige skipene.

Det må nevnes: EU har ikke til hensikt å la noen slippe unna. Basert på skipets gjennomsnittlige GHG-intensitet og forbrukt bunkers beregnes det årlige utslippet. Dette holdes opp mot hva det burde ha vært hvis kravene var oppfylt. Selskapet bak det aktuelle skipet ilegges en bot på 2.400 euro pr. tonn avvik.

Vedvarende høye ambisjoner

Holder man sammen ETS og FEUM, er det ingen tvil om at EU har betydelige ambisjoner for avkarbonisering av skipsfarten. IMO avholder sitt 81. MEPC-møte nå i mars. På agendaen står blant annet tiltak på mellomlang sikt i lys av IMOs GHG-strategi. Dette inkluderer blant annet eventuell innføring av et globalt markedsbasert system for avgifter knyttet til utslipp av klimagasser. Vi vet dessuten allerede at IMO har utviklet sine retningslinjer for beregning av WtW-utslippsintensiteter for marint drivstoff. Og det hele knyttes sammen i IMOs GHG-strategi.

Slik sett arbeider EU og IMO i parallelle løp. EU ligger foran i løypa nå, men det er etter mitt syn all grunn til å forvente at vi får et globalt regime på utslipp fra shipping. Det er, og vil bli, ytterligere krevende. Og man har ikke mye tid på seg.