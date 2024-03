John Fredriksen er oppgitt over regjeringen og vurderer nå å flytte mer av eller hele shippingvirksomheten som i dag drives fra Norge til Kypros.

Fredriksen forklarer at uforutsigbare rammebetingelser med nye regler, avgifter og skatter som innføres med øyeblikkelig virkning, umuliggjør strategi og planlegging. Han mener dagens regjering forverrer situasjonen for næringslivet i stedet for å tilrettelegge best mulig.

Hvis Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea, hadde fått 10 millioner kroner i dag og skulle hatt god avkastning om fem år, ville han satt alt i aksjer.

Philippe Sissener ville satset på solide, norske aksjer, og Christian Lie i Formue ville valgt bred diversifisering og varsomhet. Mads Johannesen i Nordnet ville gått for fond, ventureinvesteringer og luksusklokker.

Hyttemeglere fortviler over de strengere reglene i strandsonen og at ulovligheter kan tas helt tilbake til 1965, og synes det er risikosport å være fritidsboligmegler.

Jørgen Erland Pettersson i Krogsveen i Tønsberg er én av dem. Han sier det er blitt krevende med ulovlighetene, at meglerpakken de får fra kommunen ofte bare gir halvparten av informasjonen de trenger, og at de er blitt detektiver som nå må dykke dypt ned.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om deilige lederlønninger.

Noen irriterer seg over toppsjefenes lønnspakker, men vi gleder oss. Det er de virkelig lønnsomme selskapene, med år på år med kanonresultater, som gir konsernsjefene mest. Slik skal det også være, skriver Hegnar.

Finanskalenderen

Årsrapport:

Bakkafrost, Borr Drilling, BW LPG, Hafnia, Himalaya Shipping, Oceanteam, Seadrill

Makro:

Norge: Detaljhandel februar, kl. 08.00

Norge: Norges Bank valutatransaksjoner april, kl. 10.00

Australia: KPI-indikator februar, kl. 01.30

Kina: Inntjening industribedrifter februar, kl. 02.30

Finland: Forbruker- og bedriftstillit mars, kl. 07.00

Danmark: BNP 4. kv. endelig, kl. 08.00