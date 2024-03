Japanske yen henter seg noe inn onsdag, etter å ha vært nede i så mye som 151,97 mot dollar, den svakeste noteringen siden 1990. Utviklingen skjer en drøy uke etter at Bank of Japan (BOJ) kom med en renteøkning mange hadde ventet på.

Intervensjon?

Den seneste yen-svekkelsen har satt fart på spekulasjoner om at BOJ vil intervenere, og finansminister Shunichi Suzuki kom med et tydelig hint i den retning onsdag. 151,97 er marginalt svakere enn da Japan grep inn og støttet valutaen i 2022.

ADVARER: Japans finansminister Shunichi Suzuki. Foto: NTB

– Investorer har drevet yenen opp etter dueaktige uttalelser fra sentralbankstyremedlem Naoki Tamura. Advarselen fra Kanda tidligere denne uken antyder at BOJ vil være klar for valutaintervensjon, sier den Singapore-baserte valutastrategen David Forrester hos Credit Agricole til Bloomberg, og viser til Japans visefinansminister for internasjonale saker, Masato Kanda.

USD/JPY står i skrivende stund i 151,70.

Tech tynget

Nikkei roet seg ned og endte opp 0,9 prosent til 40.762,23, etter å ha vært oppe i 40.979,36 på sitt høyeste i løpet av dagens handel. Den bredere Topix-indeksen steg 0,7 prosent til 2,799,28.

I Kina ligger large cap-indeksen an til å falle 0,6 prosent og Shanghai Composite det samme. Hang Seng i Hongkong er ned 0,9 prosent, og det er først og fremst tech-sektoren som tynger etter at Nvidia-fallet på Wall Street smittet over på asiatiske AI-relaterte aksjer. Investorene likte heller ikke Alibabas planer om å droppe børsnoteringen av sin logistikkvirksomhet.

Rødt i USA

Tall fra kinesiske statistikkmyndigheter viste onsdag at lønnsomheten blant landets industriselskaper steg 10,2 prosent på årsbasis i januar/februar. I hele 2023 falt lønnsomheten 2,3 prosent.

Samtidig viser tall fra Australia en inflasjon 3,4 prosent på årsbasis i februar. Inflasjonsmålingen er den første siden sentralbanken uttalte at det var for tidlig å «bekrefte eller avkrefte ytterligere rentøkninger.» Sydney-børsen steg 0,5 prosent.

Vi tar også med at Kospi-indeksen i Sør-Korea trekker ned 0,1 prosent.

Wall Street endte ned tirsdag. S&P 500 falt 0,3 prosent og så rødt for tredje dag på rad.