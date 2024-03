Dette vil påvirke Oslo Børs i dag

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne ned 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,5, 0,1] prosent.

Asia

Toneangivende Asia-børser utviklet seg blandet onsdag. Japanske yen henter seg noe inn onsdag, etter å ha vært nede i så mye som 151,97 mot dollar, den svakeste noteringen siden 1990. Svekkelsen har satt fart på spekulasjoner om at Bank of Japan (BOJ) vil intervenere.

Nikkei roet seg ned og endte opp 0,9 prosent til 40.762,23, etter å ha vært oppe i 40.979,36 på sitt høyeste i løpet av dagens handel. Den bredere Topix-indeksen steg 0,7 prosent til 2,799,28.

I Kina ligger large cap-indeksen an til å falle 0,6 prosent og Shanghai Composite det samme. Hang Seng i Hongkong er ned 0,9 prosent. Sydney-børsen steg 0,5 prosent.

Vi tar også med at Kospi-indeksen i Sør-Korea trekker ned 0,1 prosent

Olje

Oljeprisen faller onsdag morgen etter en kraftig økning i oljelagrene i USA. Samtidig skriver Reuters at det er usannsynlig at OPEC+, med Saudi-Arabia og Russland, vil gjøre endringer i produksjonen på et møte neste uke.

Oljelagrene økte med 9,3 millioner fat i uken som endte 22. mars, ifølge en undersøkelse fra American Petroleum Institute (API).

– En kraftig økning i de amerikanske råoljelagrene og forventninger om mulig mangel på handling fra OPEC+ angående produksjonspolitikken neste uke førte til ytterligere nedgang i oljeprisene i dagens handel, ettersom gevinstsikringen akselererer etter en kraftig oppgang i midten av mars, sa Jun Rong Yeap, en markedsstrateg ved IG i Singapore til nyhetsbyrået.

Mai-kontrakten for nordsjøolje Brent er ned rundt en prosent til 85,38 dollar fatet i morgentimene onsdag. Den amerikanske WTI-oljen er ned det samme til 80,81 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat omsatt for 86,29 dollar fatet ved børsslutt på Oslo Børs tirsdag.

Wall Street

Det anes en nedkjøling på Wall Street. S&P 500 avslutter svakere for tredje dag på rad mens markedets oppgang avtar.

Slik gikk det med de ledende indeksene:

Dow Jones falt 0,08 prosent til 39.282,80.

S&P 500 falt 0,28 prosent til 5,203.33.

Nasdaq falt 0,42 prosent til 16.315,77.

Selskapet til den tidligere amerikanske presidenten steg 16 prosent på debutdagen på Nasdaq-børsen. Selskapet er nå verdt 7,85 milliarder dollar. Trump eier drøyt 60 prosent av det nylig børsnoterte selskapet, og det tilsvarer dermed rundt 4,6 milliarder dollar.

Oslo Børs

Oslo Børs endte flatt tirsdag. Oljeserviceselskap bykset på storkontrakt – techaksje dagens vinner. Ved børsslutt stod hovedindeksen i 1.322,36, en nedgang på 0,05 prosent.

Oljeserviceselskapet Beerenberg har signert en seksårig kontrakt med oljeselskapet ConocoPhillips. Kontrakten defineres som «stor» og det ble tatt godt i mot av markedet. Aksjen endte opp hele 10,5 prosent til 22,40 kroner pr. aksje.

Cadeler, som leverer løsninger til havvindparker, steg kraftige 8,2 prosent til 52,25 kroner. Havvindselskapet la tirsdag morgen frem det samlede årsresultatet for 2023. Der guidet selskapet inntekter på mellom 225 til 245 millioner euro i løpet av 2024. Det guides også en EBITDA på 105 til 125 millioner euro.

Dagens vinner er Zwipe, som la frem årsresultatet for 2023. Fasit ble en nedgang i driftsinntektene fra 3,9 til 2,9 millioner mellom 2022 og 2023. Bunnlinjen viste et tap for Zwipe på 100 millioner i 2023, ned fra 104 millioner i 2022. Zwipe-aksjen skøyt opp 29,9 prosent og er med det opp over 100 prosent den siste uken.

Finanskalenderen

Makro:

Norge: Detaljhandel februar, kl. 08.00