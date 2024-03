Kjendistunge riggaksjer stiger kraftig på meldinger

Det er halv børsdag på Oslo Børs i dag som gjør seg klar for påske med en flat utvikling. Hovedindeksen står i åpningsminuttene i 1.322,17.

Oljeprisen

Oljeprisen faller onsdag morgen etter en kraftig økning i oljelagrene i USA. Samtidig skriver Reuters at det er usannsynlig at OPEC+, med Saudi-Arabia og Russland, vil gjøre endringer i produksjonen på et møte neste uke.

Oljelagrene økte med 9,3 millioner fat i uken som endte 22. mars, ifølge en undersøkelse fra American Petroleum Institute (API).

Mai-kontrakten for nordsjøolje Brent er ned rundt en prosent til 85,38 dollar fatet i morgentimene onsdag. Den amerikanske WTI-oljen er ned det samme til 80,81 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat omsatt for 86,29 dollar fatet ved børsslutt på Oslo Børs tirsdag.

Bevegelser

Softox har nylig gjennomført en rettet emisjon, hvor de har hentet inn 22,3 millioner kroner til en kurs på 0,2 kroner per aksje. Dette ble oppnådd ved å konvertere leverandørgjeld på 14 millioner kroner og tildele 111,6 millioner nye aksjer, kommer det frem i en børsmelding onsdag morgen.

Videre har selskapet inngått avtaler med kreditorene om å konvertere omtrent 76,2 millioner kroner til 381 millioner nye aksjer i selskapet til samme kurs som i emisjonen. Aksjen stuper 41,8 prosent til 0,43 kroner.

En avtale skal være på plass mellom Dolphin Drilling og kunden General Hydrocarbons (GHL) i Nigeria for boreriggen «Blackford Dolphin». Avtalen sikrer utestående betalinger og gir GHL mulighetene til å benytte boreriggen i en «avtalt periode», ifølge en børsmelding tirsdag etter børsslutt.

Investorkontakt Ingolf Gillesdal i Dolphin Drilling sier til TDN at den første betalingen under den nye avtalen med GHL var «den viktigste» og at den ble mottatt i går. Aksjen stiger rundt 10 prosent til 6,73 kroner i åpningen.

Deep Value Driller har fått på plass en revidert låneavtale, ny utbyttepolitikk og foreslår det første utbytte, ifølge en melding tirsdag kveld.

Styret foreslår et utbytte på tre kroner pr. aksje, tilsvarende rundt 260 millioner kroner. For største eier, Harald Moræus-Hanssen, betyr det rundt 24 millioner kroner. Aksjen stiger 5,9 prosent til 26,00 kroner.

BNP Paribas har oppgradert Telenor til kjøp fra salg og øker kursmålet til 135 kroner, fra tidligere 105 kroner. Goldman Sachs høyner kursmålet til 160 kroner pr. aksje, opp fra 150 kroner, og opprettholder kjøpsanbefalingen. Aksjen stiger 2,6 prosent på relativt høy omsetning.

SEB nedgraderer Hexagon Purus fra kjøp til hold, og halverer kursmålet fra 14 til 7 kroner. Aksjen starter opp 2,1 prosent til 6,26 kroner.

Cadeler har signert en kontrakt for installasjon av vindturbiner for skipet «Wind Scylla» med en ikke-navngitt kunde. Kontrakten er verdt mellom 75 og 150 millioner dollar. Arbeidet er forventet å starte i 2025 og har en varighet på mellom 300 og 550 dager.

Samtidig har Sparebank 1 Markets oppjustert kursmålet fra 65 til 68 kroner. Aksjen stiger rundt en prosent til 52,75 kroner.

Zwipe topper vinnerlisten nok en gang. I dag har selskapet meldt om et samarbeid med Scap, den ledende distributøren av adgangskontrollkort og lesere i Frankrike. Aksjen stiger hele 30 prosent til 1,30 kroner og er med det opp 200 prosent den siste måneden.