Uendret valutakjøp fra Norges Bank

Onsdag la Norges Bank frem sin plan for valutakjøp i april. Sentralbanken planlegger å kjøpe utenlandsk valuta for 350 millioner kroner pr. dag, som er det samme nivået som for mars.

Kronen selges på oppdrag fra Finansdepartementet, for å finansiere overføringen av de samlede skatteinntektene fra olje og gass-virksomheten til statsbudsjettet og Statens pensjonsfond utland (SPU).

Over tid oppveies kronesalgets effekt på kronekursen av petroleumsselskapenes kronekjøp for å betale skatt i norske kroner. På kort sikt kan kronekursen påvirkes, siden salget fra Norges Bank og kjøpene fra petroleumsselskapene ikke nødvendigvis skjer på samme tidspunkt.