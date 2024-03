– Aksjene har en begrenset oppside

Goldman Sachs Asset Management mener amerikanske aksjer har en begrenset oppside fremover, gitt det makroøkonomiske bakteppet. Derfor mener strategene at investorer heller bør se etter bedre investeringsmuligheter andre steder.

Selv om den amerikanske sentralbanken har kjørt en aggressiv pengepolitikk de siste årene, har økonomien har vist seg overraskende robust og trosset forventningene om en resesjon i 2023.

Myk landing

Goldman Sachs forventer at Fed vil klare å skape en myk landing og at den amerikanske økonomien vil unngå resesjon. I et intervju med CNBC forteller Goldman Sachs-strateg James Ashley at dersom en resesjon skulle komme i USA, så vil det være i år.

– Fed begynte å heve rentene i mars 2022, så når vi snakker om resesjonsrisiko i 2023, ville det antatt en veldig rask effekt fra pengepolitikken til den reelle økonomien. Med andre ord så var det forhastet. Pengepolitikk opererer vanligvis med en forsinkelse på omtrent to år, så hvis vi kommer til å se en resesjon, og det er et «hvis» utsagn ettersom forventningen er at vi ikke får en resesjon, vil det være i 2024, ikke 2023, sier Ashley til CNBC.

Ser mot India

Når det gjelder fremvoksende markeder, ser Goldman Sachs Asset Management på India som en «strategisk langsiktig veksthistorie».

– Her ser vi en økonomi som kan ha en tosifret nominell BNP-vekst i overskuelig fremtid, sier Ashley.