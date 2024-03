(Saken oppdateres)

Aksjemarkedet i USA holder åpent som vanlig onsdag og skjærtorsdag, men er stengt langfredag. Slik ser det ut på Wall Street midtveis i handelen onsdag, rundt klokken 18 norsk tid:

Dow Jones er opp cirka 0,7 prosent.

er opp cirka 0,7 prosent. S&P 500 stiger cirka 0,4 prosent.

stiger cirka 0,4 prosent. Nasdaq er opp rundt 0,1 prosent.

Fryktindeksen VIX er ned rundt 2 prosent.

Mai-kontrakten for Brent-oljen er ned 0,5 prosent til 85,86 dollar fatet, og den amerikanske WTI-oljen er ned 0,5 prosent til 81,24 dollar pr. fat.

I førhandelen, en halvtimes tid før ordinær handel, pekte samtlige tre indekser mot oppganger på rundt en halv prosent.

Tirsdag falt samtlige tre indekser – Dow Jones endte ned 0,08 prosent, S&P 500 falt 0,28 prosent og Nasdaq endte ned 0,42 prosent. For S&P 500 var det tredje dag på rad med fall.

Legemiddelselskapet Merck utmerker seg med en kursoppgang på rundt 4 prosent, etter at det amerikanske legemiddeltilsynet FDA har godkjent en behandling for personer med høyt blodtrykk i lungene, ifølge CNBC.

Moderna stiger rundt 3 prosent på nyheten om at farmasiselskapet tar tre eksperimentelle vaksiner til siste testfase som følge av positive studieresultater.

GameStop stuper 15 prosent etter at videospillforhandleren tirsdag rapporterte om kraftig inntektsnedgang i fjerde kvartal – fra 2,23 milliarder dollar for et år siden til 1,79 milliarder dollar nå. Resultatet etter skatt økte imidlertid fra 48 til 63 millioner dollar.

Tesla er opp 1,7 prosent onsdag, etter at Morgan Stanley har gjentatt en «overweight»-anbefaling og pekt på at rapportene om at Tesla jobber med et batteriselskap, CATL, kan være en «gamechanger».

JPMorgan har gjentatt en «overweight»-vurdering for Apple, tross signaler om nedgang i iPhone-salget i Kina. Apple-aksjen er opp 1,4 prosent.

Krispy Kreme utmerket seg tirsdag med en kursoppgang på 40 prosent, etter meldingen om utvidelsen av et samarbeid med McDonald's. Torsdag korrigerer aksjen ned 10 prosent.

Trump Media & Technology Group er opp nye 16 prosent. Oppgangen kommer etter at Donald Trumps selskap steg 16 prosent på debutdagen tirsdag. Trump eier drøyt 60 prosent av selskapet.