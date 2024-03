Investerer nær 30 mrd. i OpenAI-konkurrent

Amazon har investert ytterligere 2,75 milliarder dollar - vel 29,7 milliarder kroner i AI-startupen Anthropic. Det fremkommer av en pressemelding onsdag kveld.

Investeringen kommer seks måneder etter at Amazon investerte 1,25 milliarder dollar i selskapet.

Det gjør San Francisco-selskapet til Amazons største venture-investering.

– Vi tror vårt strategiske samarbeid med Anthropic vil forbedre våre kunders opplevelser, og vi ser frem til hva som kommer neste, sa Swami Sivasubramanian, visepresident for AI og data i pressemeldingen.

Gir kunder tilgang

Anthropic ble startet i 2021 av en gruppe forskere fra OpenAI, selskapet bak ChatGPT-chatboten. På den tiden var mange av de bekymret for at OpenAI skulle få for tette bånd til Microsoft gjennom deres partnerskap.

Amazons investering i Anthropic er ikke bare en enkel eierandel. Som Microsofts investering i OpenAI, inkluderer den også tilgang til AI-systemer og forpliktelser til å tilby datakraft.

I en viktig del av partnerskapet ble det også avtalt at Anthropic skulle bygge sin AI ved hjelp av spesialiserte datamaskinchips designet av Amazon.



Amazon får også mulighet til å gjøre Anthropics AI-modeller tilgjengelige for kundene sine. Denne måneden kunngjorde det at kunder får tilgang til de kraftigste Anthropic-modellene, kjent som Claude 3.

Sam Bankman-Fried nesten ute

Forrige uke godkjente en føderal dommer salget av den konkursrammede kryptobørsen FTXs andel i Anthropic.

I 2021 investerte FTX 500 millioner dollar i selskapet - en eierandel på omtrent 8 prosent.

Konkursboet til FTX ble enig om å selge omtrent to tredjedeler av sine aksjer i selskapet for 884 millioner dollar. Majoriteten av eierandelen gikk til ATIC Third International Investment, et selskap knyttet investeringsfondet Mubadala i De forente arabiske emirater.

Andre kjøpere inkluderte Jane Street og en veldedig stiftelse, Ford Foundation. Presidenten i sistnevnte, Darren Walker, sa i et intervju at han så på Anthropic som en viktig konkurrent til OpenAI.

– At Anthropic har dukket opp og vil være en sterk konkurrent, er bra for markedene, og det er bra for allmennheten og allmennhetens interesse, sa han.