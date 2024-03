Megler tapte ankesak om rentetriksing

Den britiske UBS-megleren Tom Hayes tapte anken mot dommen sin i en London-domstol onsdag. Hayes ble i 2015 dømt til 11 års fengsel for rentetriksing av LIBOR-renten i perioden mellom 2007 til 2013.

LIBOR står for London Interbank Offered Rate og var den rentesatsen som noen av de største bankene i Londons pengemarked tok for å gi kortsiktige, usikrede lån til hverandre.

Påtalemyndigheten hevdet at Hayes og andre tradere handlet ulovlig ved å ta hensyn til egen eller arbeidsgivers kommersielle interesser når de avgav bidrag til LIBOR.

Hayes, som ble løslatt fra fengsel i 2021 etter å ha sonet halvparten av dommen, har alltid hevdet at Libor-satsene han ba om lå innenfor et tillatt område - og at hans opptreden var vanlig på den tiden og godkjent av ledelsen.

Andre frikjent

En sentral del av Hayes' ankesak var at en dom i USA i 2022 opphevet dommene mot to tidligere Deutsche Bank-tradere, Matthew Connolly og Gavin Black, som også ble dømt for rentetriksing med LIBOR-renten.

Deres renvasking førte til at alle anklager mot Hayes i USA frafalt.



Ankedomstolen i London sa derimot at den amerikanske avgjørelsen «ikke kaster tvil over riktigheten av de tidligere avgjørelsene» fra de engelske domstolene «som en sak om engelsk lov».

Anken ble ført sammen med Carlo Palombo, en tidligere Barclays-trader, som i 2019 ble dømt for å trikse med Libors euro-ekvivalent, Euribor. Palombo tapte også anken.

Store søksmål

Deutsche Bank-trader Matthew Connolly endte med å saksøke selskapet for 150 millioner dollar etter frifinnelsen i 2022. Han ble dømt til seks måneder husarrest samt en bot på 100.000 dollar i 2018.

Han påstår at han var en syndebukk som skulle skjerme toppledelsen i storbanken fra straff i saken.

I søksmålet anklaget Connolly banken for «ondsinnet rettsforfølgelse» og at det har kommet med falske uttalelser til det amerikanske justisdepartementet. Videre hevder Connolly at Deutsche Bank anså traderen som den «perfekte syndebukken», til tross for at han ikke hadde noe med LIBOR-renten under hans ansettelse hos storbanken.

Connolly var tidligere sjef for trading-desken til Deutsche Bank i New York før han sluttet i 2008.