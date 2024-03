Daniel Kahneman er død

Daniel Kahneman døde 27. mars. Det bekrefter stedatteren hans Deborah Treisman til The Washington Post. Han ble 90 år gammel.

Kahneman var en israelsk-amerikansk psykolog med særlig fokus på beslutningspsykologi, atferdsøkonomi og lykkeforskning.

Helt siden 1970-tallet forsket han på det kognitive grunnlaget for feilslutninger. I 2002 ble han tildelt nobelprisen i økonomi sammen med Vernon L. Smith for deres teori om beslutninger under usikkerhet, noe som hadde avvik fra rådende økonomiske modeller på flere punkter.

I 2011 publiserte han boken «Thinking fast and slow» som raskt ble en internasjonal bestselger. Boken var en murstein i ansiktet på alle som liker å tro på magefølelsen og har blitt sammenlignet med «Artenes opprinnelse» av Charles Darwin.