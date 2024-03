Påskefred på Wall Street

Wall Street hentet inn etter tre strake handelsdager med tap og endte onsdag i grønt.

S&P 500 endte dagen opp 0,87 prosent til 5.248,62 mens teknologiindeksen Nasdaq steg 0,51 prosent til 16.399,52. Industritunge Dow Jones steg 1,22 prosent til 39.760,67.

Volatilitetsindeksen - VIX - falt 3,84 prosent til 12,73 mens tiårige amerikanske statsobligasjoner falt til 4,19 prosent.

Finanskalenderen i USA er ganske tom onsdag, men inneholder en tale fra Fed-guvernør Christopher Waller etter stengetid. Investorene venter på å høre om Waller vil gjenta temaet fra en tale han holdt 22. februar, der han argumenterte for at det ikke var behov for å «skynde seg» med rentekutt.

«Selv om en rentekutt i juni ikke kan utelukkes, kan Waller peke på sterk etterspørsel i USA og vedvarende inflasjon i dataene fra januar og februar for å rettferdiggjøre færre rentekutt enn hva rentekurven impliserer», heter det i et kundenotat til Macquaries kunder.

Bevegelser

Facebook-eier Meta, Amazon, Netflix, Apple og Alphabet (også kjent som FAANG-aksjene), hadde en blandet dag på børs onsdag.

Facebook falt 0,52 prosent til 493,34 dollar.

Amazon steg 0,83 prosent til 179,78 dollar.

Apple steg 2,08 prosent til 173,24 dollar.

Netflix falt 2,67 prosent til 612,41 dollar.

Alphabet steg 0,1 prosent til 151,84 dollar.

Legemiddelgiganten Merck steg 4,9 prosent til 131,7 dollar etter at det det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet (FDA) godkjente selskapets behandling mot sjelden lungesykdom.

Børsferskingen Trump Media & Technology Group hoppet over 13 prosent til 65,5 dollar, en dag etter debuten på Nasdaq.

Robinhood steg 3,6 prosent til 19,9 dollar, etter at den nettbaserte meglerhuset lanserte et nytt kredittkort i et forsøk på å utvide sin posisjon i markedet for personlig økonomi.

På den andre siden falt GameStop 15,2 prosent til 13,1 dollar etter at den videospillforhandleren rapporterte om nedgang i omsetningen for 4. kvartal som følge av lavere forbruk og økt konkurranse fra nettbaserte selskaper. Selskapet sa også at de hadde kuttet et uspesifisert antall jobber for å redusere kostnadene.

Carnival Corporation steg 1,0 prosent til 17,2 dollar etter å ha rapportert bedre enn forventede resultater for 1. kvartal, der det økte sin estimerte inntjening for helåret til 98 cent fra tidligere 93 cent pr. aksje.

Olje og krypto

Brent-olje steg 0,43 prosent til 85,62 dollar pr. fat, mens WTI-olje tikket ned 0,50 prosent til 81,55 dollar pr.fat.

Ved stengetid på Wall Street handles Bitcoin ned 1,83 prosent til 68.711,7 dollar pr. coin, mens Ethereum handles ned 2,55 prosent til 3.495,1 dollar pr.coin.