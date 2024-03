Ny rekord på Sydney-børsen – japanske aksjer falt

Det var japanske aksjer som falt mest på de asiatiske børsene torsdag morgen. Nikkei endte ned 1,46 prosent, mens den bredere Topix-indeksen ble svekket 1,73 prosent.

En dollar koster nå 151,42 japanske yen, etter å ha nådd 151,97. Det er ifølge CNBC det svakeste nivået mot dollar på 34 år, og har fått fart på spekulasjoner om myndighetene må ta grep for å støtte valutaen.

Japans finansminister Shunichi Suzuki uttalte tidligere i uken at tiltak som en reaksjon på «uordnede valutabevegelser» ikke er utelukket.

I Australia klatret S&P/ASX 200-indeksen 0,99 prosent til 7.896,86 etter å ha nådd en ny intradag-rekord på 7.901,20. Børsen ble blant annet løftet av gruveaksjer, og Rio Tinto steg 0,7 prosent, mens BHP Group endte opp 1,4 prosent.

Ellers i Asia klatret Shanghai Composite i Kina 0,43 prosent, mens Hang Seng i Hongkong endte opp 1,02 prosent. Ifølge CNBC ble det rapportert at Bank of China nå vurderer kjøp statsobligasjoner, et pengepolitisk verktøy den kinesiske sentralbanken ikke har brukt på mer enn to tiår.

Kospi i Sør-Korea falt 0,34 prosent, og Straits Times i Singapore endte ned 0,65 prosent. I India la Nifty 50 på seg 0,93 prosent.