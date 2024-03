Dette skjer i dag – torsdag

Her hjemme er markedene stengt Skjærtorsdag, men i resten av verden er det for det meste «business as usual».

Finanskalender:

Resultat pr. 4. kv.:

Pyrum Innovations

Årsrapport:

Cool Company, Hunter Group

Makro:

Australia: Detaljhandel februar, kl. 01.30

UK: Driftsbalanse 4. kv., kl. 07.00

UK: BNP 4. kv. endelig, kl. 07.00

Sverige: Detaljhandel februar, kl. 08.00

Tyskland: Detaljhandel februar, kl. 08.00

ØMU: M3 februar, kl. 09.00

Tyskland: Arbeidsledighet mars, kl. 09.55

Italia: Forbruker- og bedriftstillit mars, kl. 10.00

USA: BNP 4. kv. endelig, kl. 13.30

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 13.30

USA: Chicago PMI mars, kl. 14.45

USA: Michigan forbrukertillit mars endelig, kl. 15.00

USA: Pending home sales februar, kl. 15.00

Annet:

Baker Hughes: Riggtelling, kl. 18.00