Europas best betalte banksjef

Den sveitsiske storbanken UBS la torsdag frem årsrapporten for 2023, hvor man i notene kan se hva toppledelsen fikk av kompensasjon for året som gikk.

Der fremgår det at konsernsjef Sergio Ermotti hadde en total kompensasjon på 14,4 millioner sveitserfranc i fjor – tilsvarende vel 172 millioner norske kroner.

Det gjør han til den best betalte banksjefen i Europa i fjor, skriver Reuters. I rapporten fremgår det også at banken reduserte den totale bonuspotten for ansatte.

Den totale kompensasjonen for toppledelsen i UBS beløp seg til 140,3 millioner sveitersfranc i 2023, opp fra 106,9 millioner året før.

Ermotti kom tilbake til sjefsstolen i UBS 5. april i fjor etter oppkjøpet av den kriserammede banken Credit Suisse. Ermotti var også sjef for UBS fra 2011 til 2020.

Mange ganger mer enn Braathen

Ermotti hadde dermed også høyere kompensasjon enn hva Noel Quinn og Ana Botin hadde som toppsjefer i henholdsvis HSBC og Santander. Deres kompensasjoner utgjorde 10,6 millioner dollar og 12,24 millioner euro.

Til sammenligning hadde DNB-sjef Kjerstin Braathen en lønnspakke på 15,8 millioner kroner i fjor.

UBS-sjefen tjente dermed nesten 11 ganger så mye som Braathen.

Nordea-sjef Frank Vang-Jensen hadde på sin side en lønnspakke på 3,66 millioner euro – tilsvarende 42,8 millioner kroner.