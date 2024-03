S&P 500 sikter mot beste kvartalet siden 2019

Saken oppdateres

Ved børsåpning er det Dow Jones som stiger mest, med en oppgang på 0,2 prosent, etterfulgt av S&P 500 som stiger 0,1 prosent kort tid etter børsåpning. Teknologitunge Nasdaq var ned fra start, men har snudd til en svak oppgang.

For kvartalet derimot er S&P 500 opp omtrent 10 prosent, som ikke er langt unna rekorden fra 2019, der indeksen steg 13 prosent i løpet av årets første kvartal. Dow Jones er derimot opp rundt 5,5 prosent for samme periode, mens Nasdaq er opp 9,3 prosent så langt i første kvartal.

Når det gjelder volatilitetsindeksen – VIX – er den opp 1,41 prosent til 12,96 ved børsåpning, mens verdens viktigste rente, altså renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner, er opp til 4,22 prosent.

En time før børsåpning kom det ferske makrotall som viste at amerikansk BNP vokste 3,4 prosent i fjerde kvartal 2023.

På forhånd var det ventet at de endelige BNP-tallene ville vise en vekst på 3,2 prosent, ifølge Trading Economics. Kvartalet før vokste den amerikanske økonomien med 4,9 prosent.

I tillegg var det 210.000 amerikanere søkte om dagpenger for første gang i ukesperioden frem til og med 16. mars, ifølge nye jobless claims-tall fra USAs arbeidsdepartement. På forhånd var det ventet et antall på 211.000 ifølge CNBC.

Bevegelser

Facebook-eier Meta, Amazon, Netflix, Apple og Alphabet (også kjent som FAANG-aksjene), har en blandet dag ved kvartalets siste handelsdag.

Meta faller 0,93 prosent til 489,29 dollar.

Amazon stiger 0,58 prosent til 180,82 dollar.

Apple faller 1,30 prosent til 171,09 dollar.

Netflix er ned 0,99 prosent til 607,48 dollar.

Alphabet klatrer 0,22 prosent til 152,27 dollar.

Luksusforhandleren RH stiger med 14 prosent etter at ledelsen opplyste at de venter at etterspørselen skal akselerere gjennom 2024. Likevel bommet selskapet på estimatene ved siste kvartalsfremleggelse, samtidig som de la frem en svak prognose for første kvartal, skriver CNBC.

Olje og krypto

Brent-olje stiger torsdag ettermiddag med 0,79 prosent til 86,28 dollar fatet, mens WTI-olje er opp 1,35 prosent til 82,46 dollar fatet.

Samtidig er prisen for en Bitcoin opp 2,26 prosent til rundt 71.000 dollar.