Bloomberg skriver fredag at det engelske investeringsfondet Attestor Ltd vil gi et lån på 100 millioner euro, tilsvarende om lag 1,2 milliarder norske kroner, til det insolvente østerriske eiendomsselskapet Signa Prime Selection.

Finansieringen skal hjelpe til å stabilisere selskapet, samt sikre en mer ordnet salgsprosess ved å bidra til å oppfylle betingelsene i restruktureringsplanen som ble godkjent av kreditorene tidligere i mars. Deler av planen går ut på å selge eiendeler for å tilbakebetale minst 30 prosent av kravene mot selskapet.

Morselskapet til Signa – en gruppe på rundt 1 000 selskaper, med prosjekter og varehus i Tyskland, Østerrike og Sveits – søkte om insolvens i november i fjor med gjeld på omtrent 5 milliarder euro.

Ifølge Bloomberg er dette den første finansieringsrunden siden eiendomskonglomeratet begynte å falle sammen i 2023.

Signa Prime planlegger ifølge Bloomberg å oppfylle de nødvendige kravene for restruktureringen ledet av bobestyrer innen utgangen av april.

Forsøkte i fjor

London-baserte Attestor forvalter omtrent 7 milliarder euro, og har nylig investert i det tyske lavprisselskapet Condor og bilutleiefirmaet Europcar.

Attestor var blant fondene, inkludert Saudi-Arabias offentlige investeringsfond og Elliott Investment Management, som Signa henvendte seg til i fjor i et forsøk på å sikre 600 millioner euro i nødlikviditet.

Disse forhandlingene mislyktes til slutt på grunn av den kompliserte gjeldsstrukturen, samt en stram tidsfrist.