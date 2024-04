Den sveitsiske landbruksgiganten Syngenta Group har ifølge Bloomberg trukket tilbake sin søknad om en 9 milliarder dollar stor børsnotering i Shanghai.

Syngenta, som har kinesiske eiere, vil ifølge et innlegg på sin nettside se på mulighetene for å gjenoppta noteringsprosessen ved en senere anledning, enten i Kina eller på en annen global børs, når forholdene er bedre. Selskapet skal også utforske alternative finansieringskilder.

Motvind i Kina

Den avbrutte børsnoteringen reflekterer ifølge Bloomberg motvind i de kinesiske aksjemarkedene, der den kinesiske økonomien er tynget av en langvarig eiendomskrise, deflasjon og geopolitisk spenning. Referanseindeksen CSI 300 har falt 39 prosent fra toppen i 2021, samtidig som at amerikanske og europeiske aksjer har nådd nye all-time highs.

Det kommer også etter at Alibaba Group Holding tidligere i uken stanset børsnoteringen av sin logistikkavdeling, Cainiao i Hongkong.

Ikke første gang

Syngenta søkte først om en børsnotering i Kina i 2021, men noteringen har blitt forsinket av ulike årsaker. Den seneste forsinkelsen kom i november, da selskapet sa at det ville utsette noteringen til slutten av 2024 på grunn av volatile markeder. Denne noteringen ville ha innbrakt 65 milliarder yuan, tilsvarende nesten 100 milliarder kroner. Selskapet sa også ifølge Bloomberg at det ville utforske alternative alternativer for å utvide sin aksjonærbase.

Nå sier det sveitsiske selskapet at det trekker tilbake noteringen «etter nøye vurdering av bransjemiljøet og selskapets eget utviklingsstrategi.»

Syngenta ble kjøpt av China National Chemical Corp, eller ChemChina, i 2017 for 43 milliarder dollar. ChemChina har siden blitt absorbert av Sinochem Holdings Corp.