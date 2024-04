Hedgefond-topp tror bitcoin når 150.000 dollar i år

CNBC skriver lørdag at hedgefondforvalteren Mark Yusko, adm. direktør og sjefsinvesteringsdirektør for Morgan Creek Capital Management, er svært optimistisk til kursutviklingen i den digitale kryptovalutaen bitcoin.

Faktisk så optimistisk at han mener kursen allerede i løpet av året vi mer enn doble seg, til over 150.000 dollar. Ikke nok med det, men Yusko tror også at kryptovalutaen vil tidoble seg i løpet av de neste ti årene.

I skrivende stund omsettes én bitcoin til rett over 70.000 dollar, opp 159 prosent det siste året.

1-3 prosent av porteføljen

Ifølge CNBC mener forvalteren at investorer bør ha minst 1 til 3 prosent av porteføljene sine allokert til bitcoin.

«Bitcoin er kongen. Det er den dominerende kryptomynten. Det er en bedre form for gull», skal han blant annet ha sagt til CNBC.

«Den store tallenes lov kommer inn. Jeg tror den kan stige 10-gangeren fra dette nivået enkelt de neste tiårene», la han til.

Børsnoterte bitcoin-fond

Bakgrunnen til optimismen skal blant annet være grunnet i at børsnoterte bitcoin-fond ble lansert i januar, og at den kommende bitcoin-halveringen kan føre til et sjokk på tilbudssiden.

Halveringen, som er en programmert halvering av gevinsten fra å utvinne bitcoin med datamaskiner, er ventet i slutten av april.

«Den store bevegelsen skjer etter halveringen,» skal han ha sagt videre, før han påpekte at prisen historisk sett vil kunne toppe seg mot juletider før neste bear-periode, altså en periode der prisen faller tilbake og holder seg lav i påvente av neste oppsving.