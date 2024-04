Dette skjer i dag – mandag

I Norge holder Oslo Børs fremdeles stengt på grunn av helligdag, men på Wall Street går det mot grønn børsåpning.

USA-børsene holdt stengt langfredag, og dermed ble skjærtorsdag den siste handelsdagen i første kvartal. For S&P 500 ble det sterkeste kvartal siden 2019.

Ifølge CNBC ligger det an til at industritunge Dow Jones vil åpne opp 0,4 prosent. Det samme vil S&P 500, mens Nasdaq ligger an til å stige 0,6 prosent fra start.

Mars ble femte måned på rad med oppgang for de amerikanske børsene. Dow Jones steg 2,1 prosent, Nasdaq endte opp 1,8 prosent, og S&P 500 ble vinneren med en oppgang på 3,1 prosent.

Fredag kom det tall for inflasjonen i USA, som viste at prisveksten steg til 2,5 prosent i februar. Det traff midt på analytikernes forhåndsestimater. Kjerneinflasjonen var uendret på 2,8 prosent, som ventet.

Det er for det meste oppgang i Asia mandag etter etterlengtede nyheter om kinesisk industriaktivitet.

Viktige tall

I USA kommer det tall for den såkalte innkjøpssjefsindeksen (PMI) i dag, som gir en pekepinn på hvordan det går med industrien i verdens største økonomi.

Ifølge Trading Economics venter konsensus en PMI på 48,4 for mars, noe som er opp fra 47,8 i februar. En PMI på over 50 er et tegn på økende aktivitet, mens under 50 antyder at aktiviteten er på vei ned.

– Det viktigste å følge med på er prisene. Hvis de øker, påvirker det nemlig prispresset ut i økonomien, som igjen kan øke inflasjonen og bidra til at rentetoppen varer lenger, uttalte sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank.

Finanskalender:

Makro:

Japan: Tankan-indeks 1. kv., kl. 00.50

Japan: PMI industri mars endelig, kl. 01.30

Kina: Caixin PMI industri mars, kl. 02.45

Russland: PMI industri mars, kl. 07.00

UK: Nationwide boligpriser mars, kl. 07.00

Canada: PMI industri mars, kl. 15.30

USA: PMI industri mars endelig, kl. 15.45

USA: ISM industri mars, kl. 16.00