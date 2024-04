Etterlengtet nyhet sender Kina-børsene opp

For første gang på et halvt år er aktiviteten i Kinas industrisektor på vei oppover igjen. Det viste den såkalte innkjøpssjefsindeksen (PMI), som ble lagt fram av det kinesiske statistikkbyrået søndag.

PMI-en ligger nå på 50,8, opp fra 49,1 i februar. En PMI på over 50 er et tegn på økende aktivitet, mens under 50 antyder at aktiviteten er på vei ned.

Ikke siden september i fjor har undersøkelsen vist økt industriaktivitet.

Det var godt nytt for de kinesiske børsene, som steg mandag. Shanghai Composite gikk frem 0,9 prosent, mens CSI 300-indeksen endte opp 1,4 prosent.

Hang Seng i Hongkong holder stengt på grunn av helligdag.

Kraftigere fall i Japan

I Japan er det nedgang etter at Bank of Japans konjunkturundersøkelse, Tankan, viser at forretningsoptimismen blant store produsenter har falt. Indeksen falt til +11 fra +12, skriver CNBC.

Nikkei ble svekket 1,4 prosent, mens den bredere Topix-indeksen gikk tilbake 1,7 prosent.

I India steg Sensex 0,5 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia gikk opp 1 prosent, og Straits Times i Singapore ble styrket 0,5 prosent.