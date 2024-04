«Magnificent Seven» sliter – nå er det «Fab Four» som gjelder

«The Magnificent Seven», som består av Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia og Tesla, har lenge sørget for en sterk børsoppgang i USA. I snitt steg disse aksjene hele 112 prosent i 2023.

Nå har imidlertid noen av aksjene sluttet å dra sin del av lasset.

Den brede børsindeksen S&P 500 steg 10 prosent i løpet av årets første tre måneder, og det helt uten hjelp fra børslokomotivene Apple og Tesla.

Tvert imot hindret disse selskapene ytterligere børsoppgang med fall på henholdsvis 11 og 30 prosent fra januar og ut mars, skriver The Wall Street Journal.

Googles morselskap Alphabet lå lenge an til å avslutte kvartalet i minus, før aksjen hentet seg inn igjen de siste tre ukene og sørget for en oppgang på moderate 8 prosent.

Bred oppgang i markedet

I kvartalet var det stort sett fire aksjer som fortsatte sin himmelferd. Nvidia steg utrolige 87 prosent, Meta økte 40 prosent, Amazon la på seg 17 prosent, mens Microsoft styrket seg 12 prosent.

Analytikere har dermed begynt å kalle dem «The Fab Four», og mener dessuten at det er et godt tegn at markedet klarer å sikre oppgang uten hjelp fra Apple og Tesla. Det var kun eiendomssektoren i S&P 500 som ikke opplevde oppgang i første kvartal, skriver Wall Street Journal.

– «The Magnificent Seven» bryter sammen, med Apple og Tesla som tydeligvis lider. Men veksten omfavner flere aksjer, sier analytiker Alex Kuptsikevich i FxPro, ifølge MarketWatch.

Avhengig av rotasjon

Sykliske sektorer som industri, finans og energi har bidratt mye til børsoppgangen så langt i 2024. Disse har prestert bedre enn S&P 500 i første kvartal.

Bull-markedet livnærer seg på rotasjon, sier sjefstrateg Ryan Detrick i Carson Group til nettstedet.

– Nå har vi sett en rotasjon bort fra noen av de høytflyvende tech-navnene og inn i noen av de sykliske, forklarer han.

Analytikere peker også på at det snart er duket for at de små og mellomstore aksjene blir med på rallyet – men først må Federal Reserve begynne å kutte renten.