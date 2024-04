(Saken oppdateres)

De amerikanske nøkkelindeksene åpnet med oppgang mandag, men har senere vendt nedover.

Ved 20.30-tiden norsk tid ser indeksene slik ut:

Den brede S&P 500-indeksen er ned 0,3 prosent.

Industritunge Dow Jones er ned 0,7 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite er ned mindre enn 0,1 prosent.

Den tiårige amerikanske statsrenten er opp 3,1 prosent til 4,325.

En aksje som utmerker seg, er Trump Media Technology Group, som eier Donald Trumps sosiale medium Truth Social. Trump Media-aksjen var en stund ned 25 prosent, men fallet har avtatt til rundt 20 prosent. Aksjen stuper etter at selskapet presenterte et underskudd på 58 millioner dollar for regnskapsåret 2023, tynget av renteutgifter. Det tilsvarer mer enn 630 millioner kroner. Inntektene beløp seg til kun 4,1 millioner dollar.

Året før hadde det børsferske Trump-selskapet, der eks-presidenten selv eier drøyt 57 prosent, inntekter på enda lavere 1,47 millioner dollar, men et overskudd på 50,5 millioner dollar, ifølge CNBC.

Aksjene til produsenten 3M faller 12 prosent mandag. Selskapet fullførte sin utskillelse av helsepleieselskapet Solventum og kunngjorde en 10 milliarder dollar stor avtale med offentlige vannleverandører i en kjemisk søksmål som hadde fått endelig godkjenning.

Aksjer i skytjenesteselskapet MicroStrategy faller 5 prosent etter at styreleder Michael Saylor solgte nesten 4.000 aksjer av MicroStrategy-aksjer forrige uke.

Tidligere mandag er det kommet viktige nøkkeltall fra industrien i USA. S&P Globals endelige innkjøpssjefsindeks (PMI) for industrien i mars kom inn på 51,9 poeng, en nedjustering fra en tidligere måling på 52,5.

PMI-indeksen fra Institute for Supply Management (ISM) økte imidlertid til 50,3 poeng i mars, fra 47,8 måneden før, og over konsensus på 48,4. Dette er første tegn til økt aktivitet i denne målingen etter 16 måneder med tilbakegang, ifølge Trading Economics.

Markedsbevegelsene mandag – og økningen i statsrentene – forklares like fullt med investorenes reaksjoner etter inflasjonstallene fredag, samt Federal Reserve-sjef Jerome Powells kommentarer om at den økonomiske veksten holder seg sterk og at inflasjonen fortsatt ligger over sentralbankens mål – og at Fed derfor «ikke behøver å være i noe hastverk med å kutte», ifølge CNBC.

De amerikanske prisveksttallene som ble publisert fredag viste at inflasjonen økte med 2,8 prosent i februar, noe som var i tråd med forventningene. Inflasjonstallene som følges nøye av den amerikanske sentralbanken, økte også med 0,3 prosent fra forrige måned, opplyste handelsdepartementet.