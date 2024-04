God start på nytt børskvartal

Europas børser var stengt 2. påskedag, men i USA ble det handlet aksjer som vanlig. Ved firetiden var både S&P 500 og Nasdaq noe opp. Dét etter et kvartal der førstnevnte la på seg 10,2 prosent, mer enn noen gang siden 2019, mens Nasdaq steg med 9,1 prosent. De amerikanske børsene nå klatret i fem måneder på rad.

Mandag reagerte investorene blant annet på fredagens PCE-tall, som måler amerikanernes faktiske utgifter. Ekskludert matvarer og energi økte nivået med 0,3 prosent fra januar til februar og 2,8 prosent på årsbasis – helt på linje med økonomenes forventninger, men godt over Feds inflasjonsmål på 2,0 prosent.

Derivatmarkedet priser uansett inn en 66 prosents sannsynlighet for et rentekutt den 12. juni.

Tallet er opp fra 60 prosent forrige torsdag, men ned fra 74 prosent for en måned siden.

Blant enkeltaksjene fikk Micron Technology et kursløft på 5 prosent. Selskapet har utviklet minnebrikker som fungerer godt med kunstig intelligens-programvare, og en samarbeidsavtale med Nvidia ble nylig offentliggjort. Nå ser ledelsen høy omsetningsvekst i de neste par årene. Også overraskende sterke tall for andre regnskapskvartal har bidratt til å heve optimismen rundt aksjen, og mandag jekket Bank of America opp sitt kursmål til 144 dollar. Dagens nivå er i underkant av 124 dollar.

Også 3M var i nyhetene. Konsernet skilte ut sin helsetjenestevirksomhet, Solventum Corporation, og fikk et kursfall på nesten 17 prosent. Investorene mottok imidlertid en Solventum-aksje for hver 3M-aksje, og den samlede verdien steg med rundt 1 prosent.

For Delta Air Lines ble oppgangen på rundt 2 prosent. Morgan Stanley opererer nå med et oppjustert kursmål på 85 dollar, 8 dollar mer enn det gamle. Analytikerne mener det amerikanske flyselskapets utsikter er blitt bedre, som følge av en strategisk vridning mot «premium»-tjenester. Ifølge Morgan Stanley burde dette også bidra til høyere multipler.