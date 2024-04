Blandet på Wall Street: Powell og Trump stjal overskriftene

Det lå lenge an til å bli en helrød dag på Wall Street på første handelsdag etter påske – og på det som er andre kvartals første handelsdag – men én av tre nøkkelindekser snudde til oppgang helt på tampen:

Brede S&P 500 falt 0,20 prosent til 5.243,77.

Industritunge Dow Jones falt 0,60 prosent til 39.566,85 – dens verste dag på mer enn to uker.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite steg 0,11 prosent til 16.396,83.

Ved børsslutt sto den tiårige amerikanske statsrenten i 4,315, opp 2,9 prosent. Fryktindeksen VIX var opp 4,9 prosent til 13,65 poeng. Mai-kontrakten for Brent-oljen var ned 0,1 prosent til 87,61 dollar pr. fat, mens den amerikanske WTI-oljen steg 0,7 prosent til 83,95 dollar fatet.

Gullprisen har forøvrig nådd nye høyder i påsken.

Andre kvartal startet altså blandet, etter at alle tre toneangivende indekser hadde lagt bak seg en frisk start på året. S&P 500 endte opp 10,2 prosent i første kvartal – dens beste oppgang i denne perioden siden 2019. Dow Jones steg 5,6 prosent i januar–mars, mens Nasdaq steg 9,1 prosent, ifølge CNBC.

Fed har ikke hastverk

Mandagens børsutvikling kom etter at Federal Reserves foretrukne inflasjonsmål kom inn som ventet langfredag, da aksjemarkedene holdt stengt. Kjerne-PCE viste en prisvekst på 0,3 prosent på månedsbasis i februar, i tråd med konsensus, og ned fra reviderte 0,5 prosent måneden før. Prisveksten på årsbasis på 2,8 prosent var også som ventet, og ned fra reviderte 2,9 prosent i januar.

Etter tallene poengterte Fed-sjef Jerome Powell at den økonomiske veksten holder seg sterk og at inflasjonen fortsatt ligger over sentralbankens mål – og at Fed derfor «ikke behøver å være i noe hastverk med å kutte», ifølge CNBC.

Mandag er det kommet nye amerikanske nøkkeltall som støtter opp under vekstpoenget. PMI-indeksen fra Institute for Supply Management (ISM) økte til 50,3 poeng i mars, fra 47,8 måneden før, og over konsensus på 48,4. Dette er første tegn til økt aktivitet i denne målingen etter 16 måneder med tilbakegang, ifølge Trading Economics. Forøvrig viste endelige PMI-tall for industrien fra S&P en måling på 51,9 i mars, en nedjustering fra en tidligere måling for måneden på 52,5.

Kraftig Trump-fall

En aksje som utmerket seg igjen mandag, var Trump Media Technology Group, som eier Donald Trumps sosiale medium Truth Social. Aksjen endte ned 21,5 prosent til 48,65 dollar, men var en stund ned 25 prosent. Aksjen stupte etter at selskapet presenterte et underskudd på 58 millioner dollar for regnskapsåret 2023, tynget av renteutgifter. Det tilsvarer mer enn 630 millioner kroner. Inntektene beløp seg til kun 4,1 millioner dollar.

Året før hadde det børsferske Trump-selskapet, der eks-presidenten selv eier drøyt 57 prosent, inntekter på enda lavere 1,47 millioner dollar, men et overskudd på 50,5 millioner dollar, ifølge CNBC.

På sin debutdag på børs steg Trump-aksjen 16 prosent, og dagen derpå steg den nye 14 prosent. Trump Media Technology Group ble børsnotert gjennom en fusjon med skallselskapet Digital World Acquisition Corp.