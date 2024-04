Dette skjer i dag – tirsdag

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum gir Kjell Inge Røkke og andre Sveits-flyktninger en kjempegave som andre Sveits-bosatte bare kan drømme om.

Da staten tok pant i Røkkes Aker-aksjer for 12 milliarder kroner for å sikre et latent skattekrav, utløste det et kjempekutt av hans formuesskatt til Sveits. Det samme gjelder for alle Sveits-flyktningene.

Hydrogenselskapet Nel anklages for blant annet svindel i et amerikansk søksmål, som ikke bare er rettet mot selskapet, men også mot nåværende og forrige konsernsjef personlig.

Det er Iwatani som står bak søksmålet, som gjelder feil og mangler på fyllestasjoner Nel har levert i USA. Nel opplyser at de ikke kjenner seg igjen i historien som fortelles, og at de vil forsvare seg med alle tilgjengelige midler.

Investor Aasulv Tveitereid har solgt en fjerdedel av beholdningen i favorittaksjen Protector Forsikring etter en kursoppgang på 30 prosent hittil i år.

Han har også solgt seg ned i Kitron. Totalt har han solgt aksjer for 86 millioner kroner i løpet av én uke.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Skatteetaten, som vil kreve detaljerte oppgaver over alle skatteflyktningenes bevegelser. En egen gruppe på 50 skattebyråkrater skal angivelig, ifølge NRK, granske om skatteflyktningene overholder reglene.

Det er for grovt, og et avsindig brudd på privatlivets fred. Vi kan ikke ha noe som ligner fotlenker i skattesystemet, skriver Hegnar.

Finanskalender

Årsrapport:

MPC Energy Solutions

Makro:

Norge: Obos boligpriser mars

Norge: PMI industri mars, kl. 10.00

Spania: PMI industri mars, kl. 09.15

Italia: PMI industri mars, kl. 09.45

Frankrike: PMI industri mars endelig, kl. 09.50

Tyskland: PMI industri mars endelig, kl. 09.55

ØMU: PMI industri mars endelig, kl. 10.00

UK: PMI industri mars endelig, kl. 10.30

Tyskland: KPI mars foreløpig, kl. 14.00

USA: JOLTS ledige stillinger februar, kl. 16.00

USA: Industriordrer februar, kl. 16.00

Annet:

Norsk Renewables: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 10.00

Akobo Minerals: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 15.00

USA: API oljelagre, kl. 22.30

Ordinær generalforsamling:

Hynion