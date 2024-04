Elbilutfordrer stiger kraftig på Hongkong-børsen

Hang Seng i Hongkong er opp hele 2,4 prosent etter at handelen tok til igjen etter langhelgen. Verdens tredje største smarttelefonprodusent, Xiaomi, stiger sterke 12 prosent etter nyheten om at selskapet slipper sin første elbil. Torsdag begynte de å ta bestillinger.

Deres SU7 vil blant andre konkurrere med Tesla Model S. Tesla-aksjen har for øvrig slitt så langt i 2024, og flere analytikere har meldt aksjen ut av den såkalte «Magnificent Seven»-klubben.

Det fallerte eiendomsselskapet Country Garden Holdings kunngjorde tirsdag at handelen med selskapets aksjer på Hongkong-børsen vil bli suspendert fra og med i dag. Torsdag opplyste selskapet at resultatene for 2023 vil bli forsinket, skriver CNBC. Så langt i år har aksjen falt nær 40 prosent.

I Japan faller den brede Topix-indeksen 0,3 prosent, mens Nikkei står uendret. Det er flat utvikling også på Shanghai Composite i Kina.

Kospi i Sør-Korea styrkes 0,2 prosent. I India faller Sensex 0,2 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,3 prosent, og Straits Times i Singapore går frem 0,4 prosent.