Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,5 prosent, eller innenfor intervallet [0,2, 0,8] prosent.

Dette er blant de selskapsspesifikke nyhetene som har skjedd i påsken:

Asia

Hang Seng i Hongkong er opp hele 2,4 prosent etter at handelen tok til igjen etter langhelgen. Verdens tredje største smarttelefonprodusent, Xiaomi, stiger sterke 12 prosent etter nyheten om at selskapet slipper sin første elbil. Torsdag begynte de å ta bestillinger.

Deres SU7 vil blant andre konkurrere med Tesla Model S. Tesla-aksjen har for øvrig slitt så langt i 2024, og flere analytikere har meldt aksjen ut av den såkalte «Magnificent Seven»-klubben.

I Japan faller den brede Topix-indeksen 0,3 prosent, mens Nikkei står uendret. Det er flat utvikling også på Shanghai Composite i Kina.

Les hele Asia-kommentaren her.

Oljeprisen

Mai-kontrakten for brent-oljen omsettes tirsdag morgen for 87,84 dollar fatet, opp 0,5 prosent i dagens handel. Det er opp nøyaktig to dollar fra oljeprisen ved siste handelsdag på Oslo Børs før påsken.

Den amerikanske WTI-oljen stiger 0,5 prosent til 84,13 dollar.

«Økte spenninger i Midtøsten har sendt oljeprisen til det høyeste nivået så langt i år. Krigen mellom Israel og Hamas pågår fremdeles, til tross for betydelig press fra USA om inngåelse av våpenhvile», skriver Nordnet-analytiker Roger Berntsen i dagens morgenkommentar.

«Oljeprisen er opp 14 prosent i år, noe som kan bidra til å opprettholde inflasjonspresset i store deler av verden, og dermed tvinge Federal Reserve til å holde styringsrenten (Fed Funds Rate) på høye nivåer lengre enn tidligere komminisert».

Wall Street

Det lå lenge an til å bli en helrød dag på Wall Street på første handelsdag etter påske – og på det som er andre kvartals første handelsdag – men én av tre nøkkelindekser snudde til oppgang helt på tampen:

Brede S&P 500 falt 0,20 prosent til 5.243,77.

falt 0,20 prosent til 5.243,77. Industritunge Dow Jones falt 0,60 prosent til 39.566,85 – dens verste dag på mer enn to uker.

falt 0,60 prosent til 39.566,85 – dens verste dag på mer enn to uker. Teknologiindeksen Nasdaq Composite steg 0,11 prosent til 16.396,83.

En aksje som utmerket seg igjen mandag, var Trump Media Technology Group, som eier Donald Trumps sosiale medium Truth Social. Aksjen endte ned 21,5 prosent til 48,65 dollar.

Aksjen stupte etter at selskapet presenterte et underskudd på 58 millioner dollar for regnskapsåret 2023, tynget av renteutgifter. Det tilsvarer mer enn 630 millioner kroner. Inntektene beløp seg til kun 4,1 millioner dollar.

Les hele USA-kommentaren her.

Oslo Børs

Oslo Børs har holdt stengt siden onsdag 27. mars. Selv om det kun var halv handelsdag, rakk hovedindeksen å stige til ny rekordnotering.