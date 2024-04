32 år gamle Su Wenqiang er den første som er blitt dømt i Singapores største hvitvaskingsskandale noensinne, som rulles opp i disse dager.

Su har sammen med av 10 utenlandske statsborgere av kinesisk opprinnelse blitt anklaget for hvitvasking av inntekter fra en ulovlig offshore gamblingtjeneste fra Filippinene, ifølge rettsdokumenter. Kundene satt på fastlands-Kina, der det er strengt ulovlig med pengespill. To mistenkte er fortsatt på flukt, ifølge CNBC.

Etterforskningen er ledet av Commercial Affairs Department i Singapore som har gjort at mer enn 2,2 milliarder dollar – 24 milliarder kroner – i kontanter og eiendeler har blitt beslaglagt.



Påtalemyndigheten ba om 12 til 15 måneders fengsel for Su, men la vekt på at han erklærte seg skyldig tidlig i sakens forløp, i tillegg til at han var villig til å gi fra seg eiendelene sine til over 64 millioner kroner til staten.

Raske biler og skitne penger

Su innrømmet anklagene om hvitvasking av penger og at han hadde mer enn 600.000 dollar i kontanter i en luksusbungalow – som han hadde fått gjennom drift av den ulovlige gamblingvirksomheten – og at han brukte 500.000 dollar i hvitvaskede midler for å kjøpe en Mercedes-Benz.

Den 28. januar 2022 tok Su ut over 5,4 millioner kroner i kontanter fra en Citibank-konto der han oppbevarte de hvitvaskede midlene, for å kjøpe en Mercedes-Benz AMG C 63 S.

KJØPT: Mercedes-Benz AMG C 63 S. Foto: Mercedes-Benz

Forsvarsadvokaten sa at klienten erklærte seg skyldig allerede 7. mars – bare fem uker etter at han ble arrestert.

– Ved å komme frem på et tidlig tidspunkt, demonstrerte Su mot, ydmykhet og en følelse av personlig ansvar for forbrytelsene, siker påtalemyndighetene i en utalelse.



Det ventes dom for de andre tiltalte i saken i månedene fremover.