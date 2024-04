Trump fikk juling mandag – aksjen slår tilbake tirsdag

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 1,2 prosent og står i 16.194,47 poeng mens Dow Jones faller 1,0 prosent til 39.170,70 poeng. S&P 500 faller 0,8 prosent til 5.200,27 poeng.

S&P 500 endte mars måned i pluss, og det er dermed den femte måneden på rad med oppgang. Ifølge DNB Markets har en slik månedsserie kun funnet sted én gang siden århundreskiftet; i 2013.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,39 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 7,6 prosent til 14,68.

Makro

«Den gode nyheten først, som er at vi på langfredag fikk PCE-tall som viste at kjerneinflasjonen i USA hadde avtatt som ventet. Men samtidig fikk vi i går sterke ISM-tall for den amerikanske industrisektoren, hvor tallene også viste en skarpere oppgang i innkjøpsprisene; ikke akkurat et godt tegn med tanke på inflasjonsutsiktene», skriver Handelsbanken i en rapport.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov minner om at det er tett mellom Fed-talene denne uken, hvor oppmerksomheten særlig vil rettet seg mot Powell, som skal prate igjen i morgen.

Trump

Trump Media Technology Group, som eier Donald Trumps sosiale medium Truth Social, var mandagens store børstaper med et kursfall på 21,5 prosent. Det skjedde etter at selskapet presenterte et underskudd på 58 millioner dollar for regnskapsåret 2023, tynget av renteutgifter. Inntektene beløp seg til kun 4,1 millioner dollar.

Året før hadde det børsferske Trump-selskapet, der eks-presidenten selv eier drøyt 57 prosent, inntekter på 1,47 millioner dollar, og et overskudd på 50,5 millioner dollar, ifølge CNBC. Kort tid etter at handelen tok til på Wall Street tirsdag stiger aksjen 3,0 prosent.

Tesla

Tesla har nå publisert sin rapport for produksjon og leveranser for første kvartal 2024. Elbilselskapet leverte totalt 386.810 biler i løpet av kvartalet, og produserte totalt 433.371 kjøretøy. Ifølge CNBC var det ventet leveranser på rundt 457.000 i første kvartal, noe som bidrar til å sende aksjen ned 5,9 prosent.

I fjerde kvartal 2023 rapporterte Tesla 484.507 leveranser og produksjon av 494.989 kjøretøy.