Federal Reserve sto etter rentemøtet i mars på tre rentekutt innen utgangen av 2024 – dog med et minimalt flertall i rentekomitéen (FOMC). Kjendisinvestor Steve Eisman anbefaler Fed å sitte stille i båten.

– Min oppfatning er at økonomien går bra. Jeg mener personlig at Fed ikke bør kutte renten i år. Hvorfor skal de kutte? Min faktiske frykt er at hvis Fed faktisk skulle kutte, risikerer de å skape en aksjeboble, og da har vi et virkelig problem. Fed bør gjøre ingenting og deretter vente til makrotallene viser svakhet, sier han til CNBC.

Neuberger Berman-forvalteren mener den amerikanske sentralbanken vil være bedre tjent med ikke å gjøre noen endringer ettersom økonomien fortsatt viser fortsatt styrke, samtidig som inflasjonen avtar.

– Det er fortsatt mangel på jobber, og forbrukeren har det bra. Så hvorfor skal du ødelegge det ved å senke rentene? spør Eisman.

Håpet avtar

Håpet om snarlige rentekutt har ifølge nettstedet avtatt etter fredagens signaler fra Fed-sjef Jerome Powell om at en sterk økonomi og moderat inflasjon tillater sentralbanker å være tålmodige med rentekuttene.

En rapport fra Institute for Supply Management (ISM) viste mandag økende aktivitet i industrien etter 16 måneder på rad med fall. Tall sluppet langfredag viste at kjerne-PCE, Feds foretrukne inflasjonsindikator, steg 2,8 prosent på årsbasis i februar, ned fra reviderte 2,9 prosent i januar.

Om retningen er riktig, er tallet godt over den amerikanske sentralbankens inflasjonsmål på 2 prosent. Markedet priser tirsdag inn drøyt 56 prosents sannsynlighet for at det første rentekuttet kommer i juni.

Eisman drev tidligere et hedgefond hos FrontPoint Partners, og shortet amerikanske «subprime» boliglån før finanskrisen i 2008, slik Michael Lewis beskrev det i boken «The Big Short». Denne boken la grunnlaget for den påfølgende Oscar-vinnende filmen med samme navn.