Storeier selger seg helt ut med milliardgevinst

Rett etter klokken 16.00 tirsdag ettermiddag ble det registrert et blokksalg på 3,4 millioner aksjer til en kurs på 75 kroner i IT-selskapet Crayon, tilsvarende 255 millioner kroner. Ved børsslutt stod kursen i 78,00 kroner.

Hvem som har solgt var foreløpig ikke kjent, men alt pekte på det amerikanske PE-fondet OEP ITS Holding. To og en halv time etter salget fant sted, har det ennå ikke dukket opp noe flaggemelding. Det er kun to aksjonærer som er under flaggegrensen på 5 prosent, samtidig som de har en så stor posisjon. Det er det svenske forvaltningsfondet Didner & Gerge og amerikanske OEP.

Didner & Gerge bekrefter i en e-post til Finansavisen onsdag at de fremdeles sitter med sine litt over 4 millioner aksjer.

Da er det kun OEP som kan selge en post i den størrelsesordenen uten å flagge. Fondet satt med presist 3,4 millioner aksjer i selskapet etter å ha solgt seg kraftig ned i flere runder. Nå er de ute.

Milliardgevinst

Det amerikanske selskapet bladde opp omtrent 361 millioner kroner for rundt 24,1 millioner aksjer i 2018, ifølge data fra Infront. Det ga dem en eierandel på nesten 30 prosent. Etter det Finansavisen forstår, skal OEP ha en kostpris på aksjene så lavt som 15 kroner, hvilket tilsier at private equity-selskapet har tjent 204 millioner kroner på dagens blokksalg.

Det siste salget er bare en i rekken av salg utført av amerikanerne siden deres opprinnelige investering. Senest i januar solgte selskapet 4 millioner aksjer for 340 millioner kroner.

I 2021 solgte de 10 prosent av sin aksjebeholdning, tilsvarende 8,4 millioner aksjer, til en pris på 118 kroner pr. aksje, og innkasserte dermed 991 millioner kroner.

I 2022 fortsatte de aksjedumpingen og solgte 3,3 millioner aksjer til 170 kroner pr. aksje, som tilsvarer 564 millioner kroner. OEP er et private equity-selskapet, der strategien går ut på å eie en viss tid de skal eie før de selger.

Tar man de verdiene som OEP ITS Holding har fått etter salgene de siste årene, minus de 361 millionene de bladde opp for den første posisjonen, har holdingselskapet tjent over 1,7 milliarder på investeringen i Crayon.