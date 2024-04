Rødt på Wall Street: Seks av de syv «Magnificent Seven»-aksjene falt

Tirsdag ble deler av tapet hentet inn, og aksjen steg 6 prosent. Kursen er nå litt over noteringskursen etter noteringen forrige uke, som for øvrig ga et bysk i Trumps personlige formue. Eks-presidenten eier 58 prosent av selskapet.

Olje

Oljeprisen har styrket seg betydelig den seneste tiden, og tirsdag var intet unntak. Et fat Brent-olje ligger på 88,94 dollar, opp 1,74 prosent fra midnatt. WTI-oljen stiger 1,67 prosent til 85,11 dollar fatet.

Et israelsk luftangrep på Irans ambassade i Syria førte til at syv militærrådgivere ble drept, inklusive en høytstående general. Det markerer en eskalering av krigen i Gaza mellom Israel og Hamas, som støttes av Iran. Utvidelsen av konflikten har ført til bekymringer om påvirkningen på oljeforsyningen, skriver Reuters.

Industriaktiviteten for mars økte i Kina for første gang på seks måneder og steg i USA for første gang på ett og et halvt år. Dette betyr økt oljeetterspørsel i år, ettersom Kina er verdens største oljeimportør (og nest største forbruker), og USA er den største forbrukeren.

– Bullsignalene for oljeprisen fortsetter å hope seg opp: Sterkere enn ventet økonomiske forhold i Kina og USA som gir mer optimistiske utsikter for etterspørselen, mens geopolitiske spenninger i Midtøsten fortsetter å økte etter at Iran involverer seg, sier markedsstrateg Yeap Jun Rong i IG til Reuters.

På børsen steg stort sett alle de store oljeprodusentene. ExxonMobil ledet an med en oppgang på 2 prosent, mens Chevron la på seg 0,5 prosent. ConocoPhilips styrket seg 1,6 prosent, og Occidental Petroleum la på seg 1,3 prosent.

Oljeutstyrsprodusenten ChampionX kjøpes opp av giganten Schlumberger i en avtale verdt 7.7 milliarder dollar. Det sendte selskapet 10,4 prosent, mens Schlumberger på sin side falt 1 prosent.

Norske aksjer

Borr Drilling fikk rundjuling på børs mandag da det ble kjent at konkurrenten Shelf Drilling varslet om suspensjon av driften på fire jack-up-rigger i Saudi-Arabia. Tirsdag hentes noe av fallet inn, og aksjen steg 1,9 prosent.

Equinor nøt godt av stigende oljeprisen på Oslo Børs tirsdag, og styrket seg med over 4 prosent. I New York steg aksjen 1,6 prosent.

Det var rødt for John Fredriksen, der hans shipping-duo Frontline og Golden Ocean falt henholdsvis 1,3 og 1,9 prosent. Bedre var det ikke for Tor Olav Trøim og hans Cool Company som falt 0,3 prosent, ei heller Himalaya Shipping som gikk ned 2,4 prosent.

Seadrill på sin side steg 1,7 prosent, mens Okeanis Eco Tankers steg 0,8 prosent.

Gull og krypto

Gullprisen har steget og steget hittil i år. På under én måned har Finansavisen skrevet to artikler om at gullprisen har nådd all-time high.

Mandag toppet gullprisen ut på 2.262,19 dollar pr. unse, en ny all-time high. Allerede tirsdag er denne rekorden slått, etter en oppgang på 1,83 prosent til 2,298,40 dollar pr. unse.

Prisen skal ha styrket seg etter at ferske tall pekte på en avtakende trend i amerikansk inflasjon, samt økte forventninger om at den amerikanske sentralbanken Federal Reserve vil kutte renten allerede i juni. I tillegg gir økt uro i Midtøsten økt interesse for det edle metallet.

Krypto har hatt en solid utvikling siden nyttår, men markedet var i gevinstsikringsmodus tirsdag. Bitcoin er kl. 22 ned 4,8 prosent til 66.067 dollar. Ethereum er ned 5,4 prosent, mens XRP daler 2,7 prosent.