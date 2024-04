(Saken oppdateres gjennom børsdagen)

Oslo Børs åpnet opp onsdag, men snudde raskt ned. Rundt klokken 10.40 står hovedindeksen ned 0,12 prosent til 1.341,03.

«Skuffende salgstall fra Tesla og makrotall ga fornyet tvil om hvor raskt og hvor tett fremtidige rentekutt vil kunne komme», skriver DNB Markets i sin morgenrapport.

Flere representanter for den amerikanske sentralbanken, blant annet Fed-president Powell, skal holde innlegg og delta i offentlige debatter i løpet av ettermiddagen i dag. Det vil kunne sørge for at vi det neste døgnet fortsatt får et aksjemarked drevet av nye justeringer av forventningene til antall rentekutt fremover, ifølge meglerhuset.

Oljeprisen

Oljeprisen stiger onsdag morgen. Siden midnatt er mai-kontrakten for nordsjøoljen opp 0,1 prosent til 89 dollar pr. fat. Det er opp fra 88,15 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte tirsdag. Den amerikanske WTI-oljen er opp 0,1 prosent til 85,17 dollar pr. fat.

OPEC+ sin overvåkningskomite skal i dag ha et møte for å gjennomgå markedet og medlemmenes gjennomføring av produksjonskutt.

– Med OPEC+ som allerede har forlenget sine frivillige produksjonskutt til midten av året, vil det digitale OPEC+-møtet senere i dag sannsynligvis bare bekrefte gruppens nåværende politikk. Brent-prisen burde ligge nærmere 75-80 dollar fatet de kommende månedene gitt våre forventinger om at Kinas oljeetterspørsel vil skuffe, sier analytiker Vivek Dhar i Commonwealth Bank of Australia, ifølge Bloomberg.

Gjennombrudd

Lifecare har nådd målet for pilotproduksjon av Sencell-sensor, som baner vei for automatisert produksjon ved utgangen av andre kvartal som planlagt.

– Denne milepælen er på mange måter viktigere for oss en regulatorisk godkjenning. Dette bekrefter at vi kan masseprodusere vår sensor som kan måle glukosenivåer hos mennesker og dyr. Milepælen betyr at vi er et betydelig skritt nærmere målet om å bringe denne innovasjonen fra Norge til det globale diabetesteknologimarkedet, sier adm. direktør Joacim Holter.