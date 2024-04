Økokrim henlegger etterforskningen mot Ola Borten Moe

21. juli 2023 ble det kjent at minister for forskning og høyere utdanning, Ola Borten Moe, i 2022 og 2023 hadde kjøpt aksjer notert på Oslo børs mens han satt som statsråd. Det kom også frem at det i tiden før aksjekjøpene kunne ha hatt innsideinformasjon, og som var kjent i statsadministrasjonen.

Siden det var en mulighet for at Borten Moe kunne ha hatt tilgang til slik informasjon da han kjøpte aksjer, besluttet Økokrim den 21. august 2023 å åpne etterforskning i saken.

Økokrims etterforskning mot Borten Moe henlegges nå som intet straffbart forhold bevist.



– Det har gjennom etterforskningen ikke fremkommet noen holdepunkter for at Ola Borten Moe har foretatt innsidehandel. Dette samsvarer med det han selv har opplyst. Vår konklusjon er at Ola Borten Moe er helt utenfor mistanke for innsidehandel. Saken er derfor henlagt i tråd med dette, sier Pål K. Lønseth, sjef for Økokrim, i en pressemelding.

Økokrims undersøkelser så på Ola Borten Moes kjøp av aksjer i Kongsberg Gruppen og Yara.