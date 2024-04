Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,4 prosent og står i 16.179,59 poeng mens Dow Jones faller 0,1 prosent til 39.152,13 poeng. S&P 500 faller 0,1 prosent til 5.199,17 poeng.

Oppdatert 19:30: USAs sentralbanksjef Jerome Powell talte onsdag på Stanford-universitetet i California. Der understreker han viktigheten av å bruke god tide på å evaluere data før FED iverksetter rentekuttene, som trolig kommer en gang i løpet av året.

Den seneste tids styrke i økonomien gir mer fleksibilitet til nettopp dette, fremhever Powell. Han påpeker at de seneste inflasjonstallene, som har kommet inn høyere enn ventet, ikke endrer det helhetlige bildet om at prisveksten kjøler seg ned.

Investorer virker å tolke sentralbanksjefens påpekninger med lettelse, og det er i etterkant av talen få store markedsutslag. Ved 20:00-tiden er Nasdaq opp 0,5 prosent, S&P 500 stiger 0,4 prosent mens Dow Jones kan vise til en oppgang å 0,2 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,40 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 3,3 prosent til 15,09.

Atlanta Fed-president Raphael Bostic ser kun ét rentekutt i år, og at det kan skje i fjerde kvartal, ifølge CNBC.

Tesla

Tirsdag publiserte Tesla sin rapport for produksjon og leveranser for første kvartal 2024. Elbilselskapet leverte totalt 386.810 biler i løpet av kvartalet, og produserte totalt 433.371 kjøretøy. Ifølge CNBC var det ventet leveranser på rundt 457.000 i første kvartal, noe som bidro til å sende aksjen ned 4,9 prosent.

Den skuffende rapporten har fått Tesla-pessimistene på banen for alvor.

– Dette var virkelig begynnelsen på slutten for Tesla-boblen, og sannsynligvis den største aksjeboblen i moderne historie, sier managing partner Per Lekander i investeringsselskapet Clean Energy Transition til CNBC. Etter en rød start på onsdagens handel, stiger aksjen nå 1,0 prosent.

Disney

Walt Disney har sikret seg nok støtte fra aksjonærene til å stemme ned aktivistinvestoren Nelson Peltz og hans hedgefond Trian Fund Management på morgendagens årlige generalforsamling, opplyser kilder med kjennskap til saken til Reuters. Dermed ser Disney-styret til ut å bli sittende. Aksjen faller 0,8 prosent.

Makro

Det ble skapt 184.000 nye arbeidsplasser i privat sektor i USA i mars, viser nye tall fra ADP Research Institute onsdag. Dette var godt over forventningene i forkant – og den største sysselsettingsveksten siden juli. Ifølge Trading Economics var det ventet en sysselsettingsvekst på 148.000.

Lønnsveksten i mars var på 5,1 prosent på årsbasis, uendret fra februar. For folk som byttet jobb, var lønnsveksten på hele 10,0 prosent, opp fra 7,6 prosent måneden før, ifølge ADP.