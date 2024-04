Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,5 prosent før den sluttet på rekordhøye 1.349,28 poeng. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 89,55 dollar, opp 0,7 prosent. Equinor klatret 0,4 prosent til 299,20 kroner, mens Aker BP gikk opp 1,1 prosent til 283,50 kroner.

Lifecare har nådd målet for pilotproduksjon av Sencell-sensor, som baner vei for automatisert produksjon ved utgangen av andre kvartal som planlagt.

– Basert på pilotproduksjonen er vi trygge på den videre prosessen. Dette er definitivt et stort gjennombrudd for selskapet. Vi skal lansere sensoren for veterinærmarkedet først, sier adm. direktør Joacim Holter. Aksjen gikk opp 67,2 prosent til 4,84 kroner.

Arctic Securities nedgraderer Nordic Semiconductor fra hold til selg, og kutter kursmålet fra 75 til 70 kroner. Meglerhuset senker sine omsetningsestimater med fire prosent, og ser spesielt nedside til konsensus fra andre halvår 2024 og utover. Aksjen falt 3,8 prosent til 79,44 kroner.

Storaksjonær og styremedlem Gunnar Hvammen har, gjennom investeringsselskapet Solan Capital, kjøpt én million aksjer i Deep Value Driller til en kurs på 27,15 kroner stykket. Etter denne transaksjonen har Hvammen åtte millioner aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 9,3 prosent. Aksjen klatret 0,9 prosent til 27,25 kroner.

Investor Aasulv Tveitereid har solgt Kitron-aksjer for til sammen 75 millioner kroner i løpet av fem dager. Samtidig har det blitt kjent at Arctic Securities dropper kjøpsanbefalingen på aksjen, og kutter kursmålet fra 40 kroner til 37 kroner. Aksjen falt 7,0 prosent til 32,10 kroner.

New York Stock Exchange har godkjent noteringen av Hafnia, og første handelsdag ventes å være 9. april. Selskapet, som fortsatt vil ha sin primærnotering på Oslo Børs, vil ikke utstede aksjer i forbindelse med noteringen på Wall Street. Aksjen gikk opp 2,0 prosent til 77,15 kroner.

Det er også verdt å merke seg at Ultimovacs steg 34,9 prosent til 11,80 kroner i løpet av onsdagens handel.