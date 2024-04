Tirsdag publiserte Tesla sin rapport for produksjon og leveranser for første kvartal 2024. Elbilselskapet leverte totalt 386.810 biler i løpet av kvartalet, og produserte totalt 433.371 kjøretøy. Ifølge CNBC var det ventet leveranser på rundt 457.000 i første kvartal, noe som bidro til å sende aksjen ned 4,9 prosent.

Den skuffende rapporten har fått Tesla-pessimistene på banen for alvor.

– Dette var virkelig begynnelsen på slutten for Tesla-boblen, og sannsynligvis den største aksjeboblen i moderne historie, sier managing partner Per Lekander i investeringsselskapet Clean Energy Transition til CNBC. Etter en rød start på onsdagens handel, endte aksjen opp 1 prosent.

En bilprodusent som ikke strever like mye er Ford. Den amerikanske bilgiganten kunne vise til en økning i salget i USA på 7 prosent fra første kvartal i fjor, mens elbilsalget økte med hele 86 prosent. Aksjen akselererte opp 3 prosent.

Musikktjenesten Spotify planlegger å øke prisene på sine premium-abonnementer, ifølge Bloomberg. Dette vil skje i fem nøkkelmarkeder, deriblant USA. Aksjen skrudde opp lyden med 8,3 prosent.

Disney har sikret seg nok støtte fra aksjonærene til å stemme ned aktivistinvestoren Nelson Peltz og hans hedgefond Trian Fund Management på morgendagens årlige generalforsamling, opplyser kilder med kjennskap til saken til Reuters. Dermed blir Disney-styret sittende. Aksjen falt 3,1 prosent.

Intel tapte 7 milliarder dollar på sin microchip-virksomhet gjennom 2023. Det sendte aksjen ned 8,2 prosent.

Olje

Oljeprisen har steget mer enn 8 prosent på en måned, drevet av flere faktorer. En rekke ukrainske angrep på russiske raffinerier, samt økt usikkerhet i Midtøsten der flere nå frykter involvering fra Iran etter et nylig angrep fra Israel som tok livet av en høytstående Iransk general.

Samtidig er det flere makroøkonomiske faktorer som trekker opp:

– Markedet er mer bullish. Stadig mer data sier at det er underskudd av olje. Global oljeetterspørsel er opp 1,5 millioner fat på årsbasis mens produksjonen er rundt nullvekst. Når man har den fasiten, og Opec ikke produserer mer, har vi et fundamentalt strammere bakteppe og utsikter til at det vil forbli slik inntil videre, sier oljeanalytiker Ole-Rikard Hammer i Arctic Securities

Tallene fra American Petroleum Institute (API), den største bransjeorganisasjonen for petroleumsindustrien i USA, indikerte i går kveld at råoljelagrene i USA falt med 2,3 millioner fat forrige uke. Det var mer enn ventet på forhånd.

Onsdag stengte et fat Brent-olje i 89,43 dollar, opp 0,57 prosent fra midnatt. WTI-olje steg 0,47 prosent til 85,55 dollar fatet.

På børsen var det grønt hos oljeprodusentene. ExxonMobil steg 0,1 prosent, mens Chevron la på seg 0,4 prosent. ConocoPhilips styrket seg 0,7 prosent, og Occidental Petroleum la på seg 0,7 prosent. Schlumberger steg 0,3 prosent.

Tidevannet hever seg for Tidewater , som har verdens største flåte med offshore-fartøy. Rederiet, som sikret seg hele Solstad Offshores PSV-flåte på 37 skip i mars i fjor, steg 4,2 prosent. Også Seacor Marine fikk ta del i oppturen, og steg 4,4 prosent.

Norske aksjer

John Fredriksen kan smile over god utvikling i sin shipping-duo Frontline og Golden Ocean, som steg henholdsvis 3,5 og 3,8 prosent. Det er opp 1,2 og 0,5 prosent siden Oslo Børs stengte.

Smil er det trolig også hos Tor Olav Trøim. Hans trio av Cool Company, Himalaya Shipping og Borr Drilling steg henholdsvis 2,2, 5 og 0,6 prosent. Det er opp 0,9, 0,8 og ned 1,1 prosent siden Oslo Børs stengte.

Ellers steg Equinor 0,8 prosent (opp 0,5 prosent siden Oslo Børs stengte). Seadrill steg 4 prosent (opp 2,1 prosent), mens Okeanis Eco Tankers steg 3,3 prosent (opp 1,3 prosent).

Gull og krypto

Gullprisen fortsetter oppgangen etter å ha satt ny all-time high hver eneste dag denne uken. Onsdag steg gullprisen 1,51 prosent til 2.316,20 dollar pr. unse, nok en ny all-time high. Tirsdag toppet gullprisen ut på 2.298,40 dollar pr. unse.

Prisen skal ha styrket seg etter at ferske tall pekte på en avtakende trend i amerikansk inflasjon, samt økte forventninger om at den amerikanske sentralbanken Federal Reserve vil kutte renten allerede i juni. I tillegg gir økt uro i Midtøsten økt interesse for det edle metallet.

Kryptomarkedet falt betydelig tirsdag, etter en sterk oppgang hittil i år. Onsdag er det mer blandet utvikling, men fremdeles mest rødt. Bitcoin er kl. 22 ned 0,3 prosent til 65.880 dollar. Ethereum stiger 1,3 prosent, mens XRP daler 2,7 prosent.