Her er det viktigste før Oslo Børs åpner

Investorene tolker i dag kommentarene fra Jerome Powell, sentralbanksjef i USA.

Powell sa i går det ville ta en stund for beslutningstakere å evaluere den nåværende tilstanden for inflasjonen, noe som gjør timingen av potensielle rentekutt usikker.

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner flatt, eller innenfor intervallet [-0,3, 0,3] prosent.

Asia

I Asia vil investorer vurdere aktivitetsdata for tjenestesektoren fra India i mars, samt detaljomsetningstall fra Hong Kong.

I Japan stiger Nikkei 1,6 prosent, mens den bredere Topix-indeksen stiger 1,5 prosent.

Kospi i Sør-Korea stiger 0,9 prosent.

I India faller Sensex 0,1 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,4 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,7 prosent.

Markedene i Hong Kong, Fastlands-Kina og Taiwan er stengt på grunn av en fridag.

Oljeprisen

Oljeprisen stiger torsdag morgen. Siden midnatt er mai-kontrakten for nordsjøoljen opp 0,4 prosent til 89,66 dollar pr. fat. Det er ned fra 89,92 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte onsdag. Den amerikanske WTI-oljen er opp 0,4 prosent til 85,75 dollar pr. fat.

Wall Street

Det viktigste som skjedde over dammen i går var Powells kommentarer til inflasjonen og når rentekuttene vil starte. Hovedlinjene var at beslutningstakerne har tid til å analysere dataene før de trekker noen forhastet slutning.

Onsdag stengte Nasdaq -indeksen opp 0,23 prosent til 16.277,46

-indeksen opp 0,23 prosent til 16.277,46 Dow Jones falt 0,11 prosent til 39.127,21

falt 0,11 prosent til 39.127,21 S&P 500 steg 0,11 prosent til 5.211,59

Oslo Børs

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,5 prosent før den sluttet på rekordhøye 1.349,28 poeng.

Lifecare har nådd målet for pilotproduksjon av Sencell-sensor, som baner vei for automatisert produksjon ved utgangen av andre kvartal som planlagt.

– Basert på pilotproduksjonen er vi trygge på den videre prosessen. Dette er definitivt et stort gjennombrudd for selskapet. Vi skal lansere sensoren for veterinærmarkedet først, sier adm. direktør Joacim Holter. Aksjen gikk opp 67,2 prosent til 4,84 kroner.

Arctic Securities nedgraderer Nordic Semiconductor fra hold til selg, og kutter kursmålet fra 75 til 70 kroner. Meglerhuset senker sine omsetningsestimater med fire prosent, og ser spesielt nedside til konsensus fra andre halvår 2024 og utover. Aksjen falt 3,8 prosent til 79,44 kroner.

Storaksjonær og styremedlem Gunnar Hvammen har, gjennom investeringsselskapet Solan Capital, kjøpt én million aksjer i Deep Value Driller til en kurs på 27,15 kroner stykket. Etter denne transaksjonen har Hvammen åtte millioner aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 9,3 prosent. Aksjen klatret 0,9 prosent til 27,25 kroner.

Investor Aasulv Tveitereid har solgt Kitron-aksjer for til sammen 75 millioner kroner i løpet av fem dager. Samtidig har det blitt kjent at Arctic Securities dropper kjøpsanbefalingen på aksjen, og kutter kursmålet fra 40 kroner til 37 kroner. Aksjen falt 7 prosent til 32,10 kroner.

Finanskalenderen

