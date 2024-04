(Saken oppdateres gjennom børsdagen)

Oslo Børs åpner i grønt torsdag. En halvtime etter handelen startet står hovedindeksen opp 0,06 prosent til 1.350,16.

Oljeprisen

Oljeprisen stiger torsdag morgen. Siden midnatt er mai-kontrakten for nordsjøoljen opp 0,4 prosent til 89,66 dollar pr. fat. Det er ned fra 89,92 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte onsdag. Den amerikanske WTI-oljen er opp 0,4 prosent til 85,75 dollar pr. fat.

Overvåkningskomiteen til OPEC+ anbefalte ingen endringer under sitt digitale møte onsdag. Videre sa gruppen at Russland skal bytte til produksjonskutt fra eksportbegrensninger.

Irak pumpet mer olje enn lovet i mars, selv om de har lovet å begrense strømmen for å kompensere. Kartellet sa videre at noen medlemmer ville kompensere for overforsyning i første kvartal, melder Reuters og Bloomberg.

– I de neste to eller tre månedene forventer jeg å se OPEC-produksjonen falle ytterligere, sa senior råvarestrateg Daniel Hynes i ANZ Banking Group, ifølge Bloomberg.

Bevegelser

Bakkafrost oppnådde et slaktevolum 14.300 tonn på Færøyene og 7.300 tonn på Skottland. Totalt ble det slaktet 21.600 tonn fisk i første kvartal, mot 17.100 tonn i fjerde kvartal. Aksjen stiger 4 prosent etter oppdateringen.

Olje- og gasselskapet DNO melder torsdag morgen at produksjonen og operasjonene ved Tawke-anlegget i Kurdistan-regionen i Irak har kommet seg etter en kraftig flom som også skylte bort store deler av breddene til Khabur-elven, skadet veier og forstyrret lasting av tankbiler.

Aksjen stiger 0,7 prosent fra start.

PGS er tildelt en 4D-kontrakt i Nord-Europa av et uavhengig energiselskap. Prosjektet har en total varighet på omtrent 30 dager. PGS annonserer kontrakter over verdi på 10 millioner dollar eller mer. Aksjen stiger 1,4 prosent.

Proximar Seafood hadde ved utgangen av første kvartal 2024 en stående biomasse på 111,9 tonn, sammenlignet med 40,7 tonn ved utgangen av fjerde kvartal 2023. Selskapet har for tiden tolv batcher i produksjon. Det målsatte langsiktige slaktenivået for Proximar er 5.300 tonn pr. år i fase 1.