Stemningen på Wall Street holder seg oppe etter den markante oppgangen i starten.

Dow Jones er etter snart tre timers handel opp 0,5 prosent til 39.317,95, og er dermed i rute til å bryte en negativ trend etter tre dager med fall. Nasdaq stiger 1,1 prosent til 16.460,19, mens S&P 500 klatrer 0,8 prosent til 5.254,99.

Levi Strauss-rally

Tech-aksjer viser vei, og blant «Magnificent Seven»-aksjen utmerker Meta seg mest positivt ved å stige 3,7 prosent. Nvidia og Microsoft er opp henholdsvis 0,6 og 1,6 prosent.

GODE NYHETER: Harmit Singh, finansdirektør i Levi Strauss, ser aksjen stige markant etter kvartalspresentasjonen. Foto: Bloomberg

Microsoft viser dermed vei blant Dow-komponentene, sammen med blant andre Apple, Amazon, Boeing og Caterpillar som også stiger 1-2 prosent.

Ellers merker vi oss Levi Strauss som stiger over 16 prosent etter en sterk kvartalsrapport der klesprodusenten toppet konsensus for både topp- og bunnlinjen, samtidig som ledelsen hevet resultatguidingen for 2024.

Nesten halvparten av klessalget skjer gjennom egne butikker og nettsider, i stedet for gjennom varehus som Macy’s eller Kohl’s, ifølge CNBC.

Strateg er urolig

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten trekker noe ned til 4,33 prosent, mens «fryktindeksen» VIX faller 2,8 prosent til 13,93.

– Investorene har for øyeblikket en slags «vent-og-se»-holdning. Renten på «10-åringen» er den viktigste drivkraften grunnet bekymringen for Federal Reserves antydning om at de ikke har hastverk med å senke rentene – og dermed bekrefter påstanden om at Fed vil være tregere med rentekuttene, sier sjefstrateg Sam Stovall i CFRA Research til CNBC.