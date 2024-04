– Vi oppgraderte Hydro i januar fra hold til kjøp , og nå jekker vi opp kursmålet litt. Bakgrunnen for dette synet er at vi ser enden på nedturen. Det er vanskelig å spå akkurat når det snur, men nå er det i hvert fall mange ting som tyder på at vinden blåser i riktig retning for Hydro, sier han til Finansavisen.

Ultimovacs opplyste i en børsmelding torsdag at selskapet skal presentere data fra TENDU-101-studien på en plakat under American Association for Cancer Research (AACR)-konferansen som går av stabelen i San Diego den neste uken. Det samme gjelder fase I-studien av prostatakreft.

Aksjen var lenge opp torsdag, men snudde til slutt ned nesten 7 prosent etter gårsdagens kraftige oppgang.

All-time hight for 5. gang i år 04.04.2024 Oslo Børs har steget til all-time high fem ganger i 2024, godt hjulpet av oljeprisen som har steget 19 prosent. Torsdag ettermiddag lå det an til å kunne bli all-time high for 6. gang, men oljeprisen korrigerte litt ned. Boligprisene steg mer enn ventet i mars og er da opp 5,9 prosent så langt i år, og 5,3 prosent i Oslo. Adm. dir. og eiendomsmegler Christoffer Askjer i Sem & Johnsen var med å kommenterte utviklingen i boligmarkedet. Adm. direktør Joacim Holter i Lifecare kunne fortelle om et nytt patent og om en vellykket testsproduksjon av selskapets egentuviklede sensor, som kontinuerlig kan måle blodsukkeret i blodet.

Lakseprisrekord

For øvrig i helsesektoren steg Lifecare nye 5 prosent etter gårsdagens rally trigget av at selskapet har nådd målsetningen om pilotproduksjon av sin miniatyriserte diabetesensor i første kvartal.

Vi tar også med at Bakkafrost trakk opp over 4 prosent etter en slakteoppdatering for første kvartal. Danske Bank-analytiker Wilhelm Dahl Røe skriver i en oppdatering at han vil ta estimatene noe opp.

Det hjelper nok også på sentimentet at spotprisene på laks aldri har vært høyere . SalMar steg 1,1 prosent og Mowi 0,2 prosent.

Saudi-trøbbel i rigg

Borr Drilling falt 9,4 prosent til 61,55 kroner etter mottatt varsel om midlertidig suspensjon av kontrakten for riggen «Arabia 1» i Saudi-Arabia. Riggen føyer seg inn i rekken som mister jobbene sine i Midtøsten. Shelf Drilling fikk juling på børsen tidligere denne uken da det ble kjent at Saudi Aramco suspenderer fire av selskapets oppjekkbare rigger fra borearbeider i Midtøsten.

Siden har det blitt kjent at China Oilfield Services (COSL) får suspendert fire, ADES fem og Arabian Drilling tre rigger. Inklusive Borr har Saudi Aramco altså suspendert 17 rigger – hittil.

Carnegie poengterer Saudi-risikoen i en fersk analyse der Borr Drilling nedgraderes fra kjøp til hold, med et kursmål som jekkes ned fra 105 til 60 kroner.

Shelf Drilling trakk ned 1,5 prosent på torsdag.

Skatterally for Nel

Ellers på den negative siden falt DNB 2,2 prosent til 213,10 kroner.

Carnegies analysesjef Johan Ström skriver ifølge TDN Direkt i en oppdatering før kvartalstallene 23. april at det finnes bedre investeringsmuligheter andre steder enn i DNB, og gjentar sin hold-anbefaling på aksjen.

Nel steg 8,4 prosent på meldingen om at selskapet er tildelt opptil 41 millioner dollar i skattefradrag for investeringen i et planlagt anlegg i Michigan. Selskapet har nå mottatt nærmere 170 millioner dollar i total støtte fra myndighetene i delstaten.

Vow meddelte like før stengetid markedet om en Scanship-kontrakt på drøye 2 millioner euro med et fremtredende europeisk verft. Kontrakten beskrives som en «betydelig milepæl» og aksjen steg over 6 prosent. Det samme gjorde Ayfie etter å ha ansatt ny finansdirektør.