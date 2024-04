Avtroppende Schibsted-sjef Kristin Skogen Lund tjente 17,4 millioner kroner i fjor, kommer det frem i den ferske årsrapporten til mediekonsernet torsdag.

Av disse tjente Lund 5,9 millioner kroner i aksjerelatert bonus.

Lønnskompensasjonen til Skogen Lund er et betydelig løft fra 2022, da hun totalt tjente 14,7 millioner kroner. Da var den aksjerelaterte bonusen på 4,4 millioner kroner.

Dette gir en lønnsøkning på nærmere 3 millioner kroner for 2023.

Lunds samlede godtgjørelser består av lønn, bonuser, opptjening til pensjon og andre ytelser.

I februar i år annonserte Kristin Skogen Lund at hun går av som konsernsjef i Schibsted, og i mars kom nyheten om at hun blir ny styreleder for Flyktningshjelpen.

Virksomheten splittes

Mediekonsernet, som består av blant annet VG, Aftenposten og E24, fikk et brutto driftsresultat på 684 millioner kroner i fjerde kvartal i fjor.

Schibsted har det siste året vært gjennom flere store transaksjoner, hvor blant annet mediehuset i desember kunngjorde et ønske om å splitte opp selskapet og skille ut nyhetsmediene i et eget selskap. Dette selskapet vil eies av Stiftelsen Tinius, som i dag er største eier i Schibsted.