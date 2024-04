Bred nedgang på Wall Street i forkant av makrotall

– Det nye i år er at oljemarkedet har strammet seg vesentlig til og som følge av Opec+ onsdag bekreftet at de vil opprettholde nåværende produksjonskutt inntil videre. Det er all grunn til å tro at denne tilstrammingen vil fortsette utover våren, sier Arctic-analytiker, Ole Rikard Hammer, til Finansavisen.



Jeans-rally

Ellers merket vi oss Levi Strauss som steg over 12 prosent etter en sterk kvartalsrapport der klesprodusenten toppet konsensus for både topp- og bunnlinjen, samtidig som ledelsen hevet resultatguidingen for 2024.

Nesten halvparten av klessalget skjer gjennom egne butikker og nettsider, i stedet for gjennom varehus som Macy’s eller Kohl’s, ifølge CNBC.

Tech-aksjene var mest preget av røde tall torsdag. Dagens vinnere av de såkalte «magnificent seven»-aksjene var Tesla som steg 1,62 prosent og Meta som steg nesten 1 prosent.

Dagens tapere var Netflix, som falt over to prosent og Microsoft som falt 0,6 prosent. Amazon falt 1,3 prosent og AI-selskapet Nvidia tok det største tapet med nesten over 3,5 prosent.

Sterkeste siden januar

221.000 amerikanere søkte om dagpenger for første gang i ukesperioden frem til og med 30. mars, viser nye jobless claims-tall fra USAs arbeidsdepartement. Antallet er det høyeste på ni uker.

På forhånd var det ventet et antall på 214.000, ifølge Trading Economics.

Antall jobless claims uken før ble oppjustert fra 210.000 til 212.000.

Marketwatch konkluderer med at antallet førstegangssøkere på ledighetstrygd holder seg på historisk svært lave nivåer, og ser ingen svekkelse av arbeidsmarkedet etter torsdagens tall.

Så langt i år har antallet jobless claims svingt mellom 194.000 og 225.000.

Månedens viktigste

Onsdagens tall fra ADP Research Institute viste at privat sysselsetting øker raskere enn ventet, samtidig som de som bytter jobb opplevde tosifret lønnsvekst på årsbasis i mars. Ledigheten holder seg nært sitt laveste nivå på nesten 50 år.

Nye tall for sysselsettingen og ledigheten kommer fredag i arbeidsmarkedsrapporten (non-farm payrolls), av mange karakterisert som månedens viktigste makrotall.

Konsensus peker ifølge Trading Economics mot at 200.000 jobber ble skapt utenfor jordbrukssektoren i mars, etter at februar-rapporten viste en sysselsetting på 275.000.