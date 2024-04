Oljeprisen på sitt høyeste siden oktober

I løpet av påsken og inn i denne uken har oljeprisen løftet seg betydelig.

Et fat nordsjøolje handles for dagen til 90,3 dollar, opp mer enn 1 prosent fra onsdag. Dette er det høyeste nivået siden oktober i fjor.

Bakteppet er et stramt marked og økt geopolitisk usikkerhet, både i Midtøsten og i krigen mellom Russland og Ukraina. Dermed har det skjedd et skifte i oljemarkedet.

Overvåkningskomiteen i OPEC+ anbefalte ingen endringer under sitt digitale møte onsdag, og varslet også at Russland skal bytte til produksjonskutt fra eksportbegrensninger.

– Det nye i år er at oljemarkedet har strammet seg vesentlig til og som følge av Opec+ onsdag bekreftet at de vil opprettholde nåværende produksjonskutt inntil videre. Det er all grunn til å tro at denne tilstrammingen vil fortsette utover våren, sier Arctic-analytiker, Ole Rikard Hammer, til Finansavisen.



Så langt i år har oljeprisen steget over 17 prosent.

Økt risiko

Hammer mener det ikke er tegn til at høyere oljepriser rammer verdensøkonomien foreløpig.

– Situasjonen i Midtøsten og i Russland og Ukraina er vanskelig å vurdere, men jo strammere markedet er, desto viktigere blir geopolitikk og markedets vilje til å gi et risikopåslag på prisen. Den øker i takt med at balansen blir strammere ettersom frykten for avbrekk blir større, fortsetter Hammer.

– Det er veldig mange krefter som ikke ønsker høyere oljepris. Verken sentralbanker eller politikere, spesielt i USA og EU, og det gjør nok etter hvert ikke Saudi-Arabia heller.

Hammer forklarer at energiforsyninger er blitt et legitimt mål i krigføring.

– Så lenge krigen i Gaza pågår fremstår det som lite sannsynlig at Saudi-Arabia og andre vil øke produksjonen og bidra til lavere priser. Saudi har hatt et mål om høyere priser og de vil nok strekke seg langt for å nå dette.