Dette skjer i dag – fredag

Riktig god morgen, dette er Morgenkaffen med Finansavisen fredag 5. april

Øivind Moen i Grønt Partner raser mot regjeringens brå innføring av høyere potettoll. Selskapet leverer ferdig kokte poteter til blant annet restauranter og sykehjem, og Moen er sikker på at bedriften går konkurs med den høyere tollen.

Sammen med Ståle Kyllingstad har Moen investert over 40 millioner kroner i en ny fabrikk, men dette hadde han aldri gjort om han kjente til de nye tollsatsene. Nå frykter han en monopolsituasjon der prisene går til himmels, og sier dette rett og slett er kommunisme.

---

Dollaren har styrket seg mye mot nær sagt alle valutaer i år. Kjetil Martinsen, sjeføkonom i Swedbank, tror det kan forsinke et norsk rentekutt.

Han sier det er en ekstra utfordring for Norges Bank at USA er så dominerende i finansmarkedene, og at rentene i USA trolig vil holde seg høyere enn man så for seg for ett år siden. Det gir Norges Bank en ekstra avveining i styringen av pengepolitikken.

---

Investor Harald Moræus-Hanssen satser nå på tankfart, etter å ha realisert store gevinster på containerskip.

Han har nå seks produkt- og kjemikalietankere under bygging i Japan og Kina. Totalt skal det dreie seg om investeringer på rundt 2,7 milliarder kroner.

---

På lederplass skriver Trygve Hegnar om norsk hytteutbygging.

Senterparti-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum har sagt han er lut lei kritikken, og landbruksminister Geir Pollestad følger opp med å si at «vi må bygge ned enda mer norsk natur. Alle inngrepene har vært verdt det. De har vært til gode for samfunnet.»

Vi er enig med Pollestad og Slagsvold Vedum. Natur har vi nok av, skriver Hegnar.