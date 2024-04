Børsene i Asia- og Stillehavsregionen fortsetter der Wall Street slapp torsdag, med nedgang.

I Tokyo utmerker Nikkei-indeksen seg negativt ved å falle 2 prosent til 39.010,11, etter å ha passert 40.000-merket en kort periode. Den bredere Topix-indeksen er ned 1,1 prosent.

Fed-advarsler

Stemningen på de amerikanske børsene var lenge god torsdag, men snudde etter uttalelsen fra Fed-sjefen i Minnesota, Neel Kashkari, om at Federal Reserve ikke vil kutte renten i det hele tatt i år dersom inflasjonen holder seg på det nivået vi er på nå. Uttalelsen ble gjengitt av blant andre Bloomberg.

Lignende signaler kom fra Thomas Barkin, som er stemmende medlem i Fed rentekomité (FOMC) i år.

– Jeg tror det er smart av Federal Reserve å ta seg god tid. Ingen vil at inflasjonen skal komme opp igjen. Gitt et sterkt arbeidsmarked har vi tid til at skyene klarnes før vi starter prosessen med å kutte renten, sa han ifølge Reuters.

Brent over 90

Asia-handelen preges også av en kraftig oljeprisoppgang torsdag, etter at De forente arabiske emirater har stanset alt samarbeid om humanitær hjelp med Israel – ifølge israelske medier etter at syv hjelpearbeidere ble drept i Gaza.