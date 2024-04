Lignende signaler kom fra Thomas Barkin, som er stemmende medlem i Fed rentekomité (FOMC) i år.

– Jeg tror det er smart av Federal Reserve å ta seg god tid. Ingen vil at inflasjonen skal komme opp igjen. Gitt et sterkt arbeidsmarked har vi tid til at skyene klarnes før vi starter prosessen med å kutte renten, sa han ifølge Reuters.

S&P 500-indeksen endte ned 1,2 prosent til 5.147,21, industritunge Dow Jones 1,35 prosent til 38.596,68 og teknologiindeksen Nasdaq 1,4 prosent til 16.049,08. Dow Jones hadde dermed sin verste dag på et år.

I tech-sektoren steg Tesla 1,6 prosent og Meta nesten 1 prosent. Netflix falt 2 prosent, Nvidia 3,5 prosent.

Ny rekord på Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs endte torsdag marginalt opp til 1.349,62, etter en dag med små svingninger. Indeksen har aldri sluttet høyere.

Blant de mest omsatte steg Norsk Hydro 2,4 prosent til 67,54 kroner på dagens nest høyeste volum etter at Pareto-analytiker Kenneth Sivertsen høynet kursmålet fra 80 til 85 kroner og gjentok kjøpsanbefalingen.

Borr Drilling falt 9,4 prosent til 61,55 kroner etter mottatt varsel om midlertidig suspensjon av kontrakten for riggen «Arabia 1» i Saudi-Arabia. Riggen føyer seg inn i rekken som mister jobbene sine i Midtøsten.

Carnegie poengterte Saudi-risikoen i en fersk analyse der Borr Drilling nedgraderes fra kjøp til hold, med et kursmål som ble jekket ned fra 105 til 60 kroner.

Nel steg 8,4 prosent på meldingen om at selskapet er tildelt opptil 41 millioner dollar i skattefradrag for investeringen i et planlagt anlegg i Michigan.

