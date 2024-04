Sidelengs på børsen – Norwegian i rødt

I rigg merker vi oss at Valaris-riggen «Valaris 143» er den foreløpig siste riggen som har fått kontrakten midlertidig suspendert i Saudi-Arabia, etter at Borr-riggen «Arabia 1» led samme skjebne torsdag. Borr Drilling-aksjen faller svakt fredag.

Vi tar også med at Scott McReaken trekker seg som toppsjef for John Fredriksen-dominerte Northern Ocean og Northern Drilling.

Nær rekordrater

Höegh Autoliners stiger nesten 2 prosent etter sin flåteoppdatering som viste snittrater nær toppen i mars.

«Det er en lettelse å se at volumene er igjen på vei mot 1,3 millioner cbm pr. måned-nivået som vi har hatt i 2023, noe som indikerer at situasjonen i Rødehavet er i ferd med å stabilisere seg», skriver Pareto Securities ifølge TDN Direkt i en oppdatering.

Scatec stiger nesten 2 prosent etter å ha varslet endringer i segmentrapporteringen. Disse går ut på at omsetning og driftskostnader fra Services-segmentet vil inngå i Power Production-segmentet, noe som ventes å øke Power Production-driftsresultatet (EBITDA) med 120-130 millioner kroner i 2024.

Stolt-Nielsen stiger drøye prosenten etter at SEB har høynet kursmålet fra 475 til 495 kroner og gjentatt kjøpsanbefalingen.

Ellers i shipping stiger Himalaya Shipping, med Tor Olav Trøim på eiersiden, nesten 4 prosent til 84,80 kroner etter at Pareto Securities har tatt opp dekning av aksjen med kjøpsanbefaling og kursmål 110 kroner.

Geopolitisk uro

Børsen henter støtte fra oljeprisen, som steg markant torsdag kveld og fortsetter opp i dagens handel etter at De forente arabiske emirater har stanset alt samarbeid om humanitær hjelp med Israel – ifølge israelske medier etter at syv hjelpearbeidere ble drept i Gaza.

– Oljemarkedet priser inn ytterligere geopolitisk risiko etter at en samtale mellom Biden og Netanyahu endte med eskalerende kommentarer. Markedet forventer Irans respons på Israels angrep på Irans konsulat i Syria og frykter et nytt steg opp i spenningen, sier senior energitrader Rebecca Babin hos CIBC Private til Bloomberg.

– Det er usannsynlig at råoljeforsyningen vil bli direkte berørt, men frykten for det ukjente holder tradere på alerten, legger hun til.

Equinor stiger 0,7 prosent til 301,65 kroner, Aker BP én prosent til 285,20 kroner, mens Vår Energi faller 1,7 prosent til 37,20 kroner etter at SEB-analytiker Anders Rosenlund har nedgradert aksjen fra kjøp til hold. Samme mann har kuttet kursmålet i Equinor fra 375 til 350 kroner, mens Arctic Securities også har kuttet sitt kursmål.

Doblingskandidat

På vinnerlisten merker vi oss at Vow fortsetter oppgangen med over 7 nye prosent etter at datterselskapet Scanship like før stengetid torsdag meddelte markedet om en kontrakt på over 2 millioner euro med et fremtredende europeisk verft. Kontrakten ble karakterisert som en «betydelig milepæl.»

Endúr stiger over 5 prosent etter at SpareBank 1 Markets Petter Kongslie overfor Finansavisen har dratt frem aksjen som en doblingskandidat.

– Hvis vi tør å titte frem til 2025, og legger til hva vi mener er en realistisk verdi på Artec Aqua, så kommer vi til 95 kroner pr. aksje, mens dagens aksjekurs bare er 45 kroner, sier han.

Lykkejegerne i SAS er på farten igjen, og aksjen er så langt opp nesten 10 prosent til 2,7 øre. Everfuel stiger nesten 13 prosent.

Øverst på taperlisten tar vi med at SoftOx Solutions faller nesten 50 prosent til 21 øre.