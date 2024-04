På den positive siden merker vi oss at Höegh Autoliners stiger 1,4 prosent etter sin flåteoppdatering som viste snittrater nær toppen i mars.

«Det er en lettelse å se at volumene er igjen på vei mot 1,3 millioner cbm pr. måned-nivået som vi har hatt i 2023, noe som indikerer at situasjonen i Rødehavet er i ferd med å stabilisere seg», skriver Pareto Securities ifølge TDN Direkt i en oppdatering.

Ellers i shipping stiger Himalaya Shipping, med Tor Olav Trøim på eiersiden, nesten 3 prosent til 83,80 kroner etter at Pareto Securities har tatt opp dekning av aksjen med kjøpsanbefaling og kursmål 110 kroner.

Stolt-Nielsen stiger drøye prosenten etter at SEB har høynet kursmålet fra 475 til 495 kroner og gjentatt kjøpsanbefalingen.

Vår Energi i rødt

Oljeprisen bidrar til at Oslo Børs klarer seg bedre enn andre europeiske børser. Brent-oljen holder seg oppe på nivåene etter torsdagens markante oppgang, og juni-kontrakten står i 90,64 dollar pr. fat – opp fra 89,24 dollar pr. fat da børsen stengte torsdag.

– Oljemarkedet priser inn ytterligere geopolitisk risiko etter at en samtale mellom Biden og Netanyahu endte med eskalerende kommentarer. Markedet forventer Irans respons på Israels angrep på Irans konsulat i Syria og frykter et nytt steg opp i spenningen, sier senior energitrader Rebecca Babin hos CIBC Private til Bloomberg.

– Det er usannsynlig at råoljeforsyningen vil bli direkte berørt, men frykten for det ukjente holder tradere på alerten, legger hun til.

Equinor stiger 0,4 prosent til 300,70 kroner, Aker BP 1,2 prosent til 285,90 kroner, mens Vår Energi faller 2,5 prosent til 37,20 kroner etter at SEB-analytiker Anders Rosenlund har nedgradert aksjen fra kjøp til hold.

Ellers i olje er BlueNord opp 0,9 prosent til 587 kroner på dagens høyeste volum. Dette henger sammen med at Taconic Capital Advisors UK, nærstående til styremedlem Peter Coleman, har solgt 400.000 aksjer til kurs 582 kroner – tilsvarende et proveny på over 230 millioner kroner.

Vow videre opp

På vinnerlisten merker vi oss at Vow fortsetter oppgangen med over 9 nye prosent etter at datterselskapet Scanship like før stengetid torsdag fortalte om en kontrakt på over 2 millioner euro med et fremtredende europeisk verft. Kontrakten ble karakterisert som en «betydelig milepæl.»

Endúr stiger over 5 prosent etter at SpareBank 1 Markets Petter Kongslie overfor Finansavisen har dratt frem aksjen som en doblingskandidat.

– Hvis vi tør å titte frem til 2025, og legger til hva vi mener er en realistisk verdi på Artec Aqua, så kommer vi til 95 kroner pr. aksje, mens dagens aksjekurs bare er 45 kroner, sier han.

Inin Group stiger også drøye 5 prosent etter at Rail Production, et datterselskap av Nordic Infrastructure Group, har blitt tildelt en kontrakt på 105 millioner kroner for å utføre sporarbeid på deler av jernbanen mellom Oslo og Eidsvoll.